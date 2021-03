Solarpaket 20plus der Städtischen Werke Kassel für Weiterbetrieb von Alt-Photovoltaik-Anlagen

Der Kasseler Energieversorger, die Städtischen Werke, bietet Kunden ein Solarpaket 20plus für die Umrüstung von Ü20-Photovoltaik-Anlagen für den Eigenverbrauch an. Das Angebot ist an den Abschluss eines Ökostromtarifes bei dem Energieversorger gebunden.

Nach 20 Jahren EEG-Förderung stellt sich den meisten Betreibern von privaten Photovoltaik-Dachanlagen die Frage. Wie den eigenen grünen Energieerzeuger sinnvoll weiter nutzen? In Kassel lautet die einfache Antwort. Das Solarpaket 20plus der Städtischen Werke. Gemeinsam mit der KAS Elektrotechnik bietet der Kasseler Energieversorger eine Umrüstung der heimischen Anlage zum Eigenverbrauch im heimischen Haushalt an. Und in der Zeit, in der die Sonne nicht scheint, versorgen die Städtischen Werke das Haus mit grünem Strom aus der Region rund um Kassel. Zusätzlich gibt es einen Bonus in Höhe von 10 Euro pro angefangenes Kilowatt installierter Photovoltaik-Leistung pro Jahr.

Die ersten Kunden, die Ihre Alt-PV-Anlage auf hauptsächlichen Eigenverbrauch umgerüstet haben, leben in Kirchditmold. Vor 20 Jahren haben die Eheleute Rist als Photovoltaik-Pioniere auf selbst erzeugten grünen Strom gesetzt und ihn ins Netz der Städtischen Werke gespeist. Jetzt nutzen sie ihn erstmalig selbst vor Ort in ihrem Haus. So können sie auch nach dem Ende der EEG-Förderung die nach wie vor zuverlässig funktionierende Technik für ihren eigenen häuslichen Verbrauch nutzen. „Unsere PV-Dachanlage kann nun weiterhin schönen grünen Strom produzieren. Dank der Umrüstung geht die regionale Energiewende weiter!“, so Hanne und Bernd Rist, die ersten Anlagenbetreiber mit einer umgerüsteten PV-Dachanlage in Kassel.

Weitere Informationen zum Solarpaket 20plus der Städtischen Werke finden sich unter dem nebenstehenden Link.

26.3.2021 | Quelle: Städtische Werke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH