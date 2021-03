Enerix mit neuem Ratgeber Solar für Hausbesitzer

Der Händler und Planer Enerix hat einen neuen kostenlosen Ratgeber Solar herausgeben. Er will Hausbesitzern zeigen, was bei Planung und Installation einer Photovoltaikanlage zu beachten ist.

Die Firma Enerix hat einen neuen Ratgeber Solar veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilte, trägt er den Namen „Schritt für Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage“ und erscheint in der 8. Auflage. Der kostenfreie Leitfaden will Hausbesitzern auf 52 Seiten eine Schritt für Schritt Anleitung liefern. Sie enthalte alle wichtigen Informationen für die Planung des eigenen Solarkraftwerks, Förderungsmöglichkeiten und Produktempfehlungen.

Photovoltaikanlagen sind nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Während Strom für Privathaushalte immer teurer wird, bleibt Solarstrom konstant günstig und ist damit wichtiger alternativer Stromlieferant. Denn Solarstrom vom eigenen Dach ist deutlich günstiger und bleibt es auch. Schon eine 30 Quadratmeter große Solaranlage produziert den Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie. Und jeder Quadratmeter Photovoltaik reduziert den CO2-Ausstoß gegenüber fossiler Energieproduktion um etwa 100 Kilogramm pro Jahr.

Enerix will mit dem Ratgeber Solar eine Antwort auf viele Fragen rund um die Photovoltaik geben. Zum Beispiel worauf bei der Planung seiner eigenen Photovoltaikanlage zu achten ist oder wie groß die Anlage oder ein Speicher sein sollten. Außerdem zeigt er auf, welche Förderungen es gibt und wie Wärmepumpe und Elektroauto durch Solarstrom versorgt werden können. Durch zahlreiche Beispiele, Musterberechnungen, Checklisten, Tipps und einer Anleitung in 10 Schritten bietet er den perfekten Einstieg in das Thema Photovoltaik und die Eigenversorgung mit Solarstrom.

