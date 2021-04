BEG-Förderung: Solarthermie-Nachfrage stabil

Während Wärmepumpe und Holzkessel in der neuen BEG-Förderung weniger nachgefragt sind als zuletzt im Vorprogramm MAP, halten sich die Solarthermie-Förderanträge auf einem stabilen Niveau. Die Antragszahl für Gaskessel ist sogar angestiegen.

Zu Jahresbeginn hat das Antragsaufkommen für neue Heizungen im Rahmen der neuen Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) schleppend begonnen. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres haben die Bürgerinnen und Bürger 20.180 Förderanträge innerhalb der BEG-Förderung für Wärmepumpen, Holzkessel, Solarthermie-Anlagen, Gaskessel und Anschlüsse an Wärmenetze gestellt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es im Rahmen des Vorläuferprogramms MAP 28.121 Förderanträge. Das geht aus den Daten hervor, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) veröffentlicht hat.

Im Februar 2021 belief sich die Förderantragszahl für Wärmepumpen auf 3.130. Im Februar 2020 betrug die Zahl 6.158 und war damit fast doppelt so groß. Auch Holzkessel waren weniger gefragt. Im Februar 2021 gingen 4.223 Anträge beim BAFA ein. Im Vorjahresmonat lag die Zahl noch bei 6.875. Nicht ganz so viel büßte die Solarthermie ein: Nach 3.275 Anträgen im Februar 2020, waren es für Solarthermie in der BEG-Förderung in diesem Jahr immerhin 2.718. Einen Anstieg gab es hingegen bei den Gaskesseln. Diese erhalten eine Förderung, wenn man sie im Rahmen einer Hybridheizung oder als „renewable ready“ installiert. Hatten sich im Februar 2021 noch 1.831 Personen für diese Variante entschieden, waren es in diesem Februar 2.276. Anträge für den Anschluss an ein Wärmenetz sind in der BEG-Förderung neu hinzugekommen. Hierfür gingen 619 Förderanträge ein.

Weitere 3.690 Heizungsbesitzer:innen haben sich für eine Heizungsoptimierung entschieden und dafür Fördergelder beantragt. Die Heizungsoptimierung gehört wie die Förderung der Baubegleitung und von neuen Fenstern, Türen und Dämmmaßnahmen zu den Einzelmaßnahmen, die im Förderprogramm BEG Einzelmaßnahmen enthalten sind. Für Verbesserungen der Gebäudehülle gab es im Februar 2021 8.554 Förderanträge.

