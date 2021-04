Strategische Kooperation von Manz und Grob: Produktionslösungen für Lithiumionen-Batteriesysteme

Die Kombination des Technologieportfolios von Manz und Grob soll innovative Turnkey-Lösungen von der Beschichtung der Elektroden bis hin zur Pack-Montage ermöglichen. Die strategische Kooperation hat das Ziel, führender europäischer Anbieter im Bereich von Produktionslösungen für Lithiumionen-Batteriesysteme zu werden.

Die Manz AG und die Grob-Werke GmbH & Co.KG haben eine strategische Kooperation im Bereich Lithiumionen-Batteriesysteme geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft planen die Unternehmen, innovative Maschinenstandards „made in Europe“ zu setzen. So werden Markt- und Kundenzugang kombiniert und die technischen Expertisen gebündelt. Die Unternehmen wollen fortan in der Lage sein, den kompletten Produktionsprozess zur Herstellung von Lithiumionen-Batteriezellen und -modulen, von der Beschichtung des Elektrodenmaterials bis zur Pack-Montage, aus einer Hand anzubieten. Das Ziel von Manz und Grob ist es, führender europäischer Anbieter für Produktionslösungen im Bereich der Lithiumionen-Batteriesysteme mit Fokus auf Elektromobilität zu werden.

Grob: Spezialist für kundenspezifische Anlagen in der Automobilindustrie

Die Manz AG bringt ihre jahrzehntelange Erfahrung in wesentlichen Produktionsschritten in die Kooperation ein. Das umfasst die Herstellung unterschiedlicher Lithiumionen-Zelltypen und deren Montage in ein Batteriemodul. Es reicht von der gewickelten Knopfzelle über prismatische Zellen bis hin zur gestapelten Pouch-Zelle. Grob ist seit über 90 Jahren einer der Vorreiter im Bau von Produktions- und Automatisierungssystemen. Das Unternehmen ist in der Konzeption, Planung und Inbetriebnahme hochkomplexer und kundenspezifischer Anlagen für die Massenproduktion tätig. Insbesondere für die Automobilindustrie, in den letzten 5 Jahren mit starkem Fokus in der E-Mobilität.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, sagt: „Manz hat sich hervorragend im Batteriemarkt positioniert. Wir sehen ausgezeichnete Möglichkeiten, von der dynamischen Entwicklung der Elektromobilität zu profitieren. Daher haben wir unser Geschäftsmodell entsprechend fokussiert. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir auf Basis der richtungsweisenden Kooperation mit Grob einen weiteren wichtigen Baustein hinzugefügt haben, um die enormen Marktpotentiale vollumfänglich zu erschließen, vor allem für skalierte und effiziente Produktionslösungen im Bereich der Lithiumionen-Batteriesysteme im GWh-Bereich.“

German Wankmiller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Grob-Gruppe, ergänzt: „Das Familienunternehmen Grob hat in kürzester Zeit umfassendes Wissen in Maschinen, Anlagentechnik und Prozessabläufe für das gesamte Portfolio der E-Mobilität aufgebaut und ist inzwischen Weltmarktführer in der Herstellung von Produktionssystemen für Elektroantriebe. Gleichzeitig wurde in den Batteriespeicher-Technologien mit Schwerpunkt Systemtechnik Prozesswissen für Batteriemodule mit Pouch- und Hardcasezellen entwickelt und bereits mehrere Großanlagen ausgeliefert.“ Als weiteren konsequenten Schritt hat Grob auch die Entwicklung von Anlagentechnik zur Produktion von Batteriezellen aufgenommen.

