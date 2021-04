Initiative Klimaschutz-Unternehmen sucht neue Vorreiter

Unternehmen, die ambitionierte Klimaschutzziele verfolgen und bereits vorbildliche Leistungen bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erbracht haben, können Mitglied der bundesweiten Vorreiter-Initiative Klimaschutz-Unternehmen werden. Die nächste Bewerbungsrunde läuft ab sofort bis zum 31. Juli 2021.

Das Bundesumweltministerium, das Bundeswirtschaftsministerium sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rufen auf, sich um eine Mitgliedschaft der Initiative Klimaschutz-Unternehmen zu bewerben. Gesucht werden deutsche Unternehmen aller Größen und Branchen, die Klimaschutz als strategisches Unternehmensziel erfolgreich verfolgen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt dazu: „Trotz aktueller Corona-Krise dürfen wir zentrale Zukunftsthemen nicht aus dem Auge verlieren. Wer zukunftsfähig wirtschaften will, muss nachhaltig denken, denn das erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit. Dafür brauchen wir unternehmerische Vorbilder, die zeigen: Es geht! Machen Sie daher mit und bewerben Sie sich als Leuchtturm-Unternehmen für den Klimaschutz.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ergänzt: „Mit den Konjunkturprogrammen zur Bewältigung der Pandemiefolgen ist es gelungen, die wirtschaftliche Erholung mit dem Klimaschutz zu verbinden. Wer in den Klimaschutz investiert, investiert auch in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland. Für die jetzt startende Bewerbungsrunde suchen wir Klimaschutz-Unternehmen, die dafür das Know-how mitbringen, mit gutem Beispiel vorangehen und andere Unternehmen inspirieren können.“

Vorreiter-Unternehmen bereichern Netzwerk mit Ideen

Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender des Klimaschutz-Unternehmen e. V.: „Unsere Mitglieder richten ihr unternehmerisches Handeln an den Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Klimaschutz ist für sie ein strategisches Unternehmensziel mit einem klaren Fahrplan zur CO 2 -Einsparung. Um das zu erreichen, ist unser Verband eine ideale Unterstützung, denn der Austausch über innovative Projekte zur CO 2 -Einsparung ist das Herzstück unserer Arbeit. Ganz nach unserem Motto: Vordenken, vorleben, vorangehen! In den vergangenen zwei Jahren sind wir stark gewachsen und suchen nun weitere Vorreiter-Unternehmen, die unser Netzwerk mit Ideen bereichern und von unserem Know-how profitieren möchten.“

Interessiert? Dann sind das die nächsten Schritte. Das Bewerbungsverfahren startet mit einem onlinebasierten Check, der eine schnelle Orientierung über die Bewerbungsaussichten gibt. Am Abschluss des Verfahrens entscheidet der Beirat, ein unabhängiges Expertengremium, über die Aufnahme. Erfolgreiche Bewerber werden bei einer öffentlichen Veranstaltung in Berlin in den Verband aufgenommen und mit einer Urkunde von Bundesumweltministerium, Bundeswirtschaftsministerium und DIHK geehrt.

Informationen zum Bewerbungsverfahren der Initiative Klimaschutz-Unternehmen sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

