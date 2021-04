Photovoltaik-Gütezeichen RAL GZ-966: Gütegemeinschaft verlegt Sitz nach Sundern

Die Gütegemeinschaft, die das Gütezeichen RAL GZ-966 Solarenergieanlagen vergibt, hat ihren Namen auf Gütegemeinschaft Solaranlagen und Batteriespeicher e.V. erweitert und zieht von Arnsberg nach Sundern.

Die 2018 neu gegründete Gütegemeinschaft Solaranlagen e.V. hat das im Jahr 2016 erloschene Gütezeichen RAL GZ-966 wieder ins Leben gerufen. Nun hat sie die Erweiterung des Namens der Gütegemeinschaft um den Zusatz „und Batteriespeicher“ beschlossen. Die erforderliche Genehmigung des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung RAL e.V. in Bonn liegt bereits seit März dieses Jahres vor.

„Die neue Gütegemeinschaft ist zur europaweiten Erteilung des neuen Gütezeichens RAL GZ-966 Solarenergieanlagen berechtigt. Die Ergänzung um den Bereich der Speicher bezieht sich auf alle, sich momentan rasend schnell entwickelnden Energiespeichertechniken“, sagt Joachim Westerhoff, Vorsitzender der Gütegemeinschaft.

Bereits im Jahr 2016 wurde in einer Zusammenarbeit von VDI, DVGW, DKE und DIN e.V. die „Deutsche Normungsroadmap Energiespeicher“ herausgegeben. Diese hebt die Notwendigkeit des Zusammenspiels der 5 wichtigsten Energiespeicher-Technologien für die weitere Beschleunigung der Energiewende hervor. Es handelt sich hierbei um thermische, chemische, elektrochemische, elektrische und mechanische Speichermedien, welche den Weg ins neue Energiezeitalter ebnen sollen.

Momentan geht die Weiterentwicklung der Technik und der Normen und Richtlinien rasend schnell voran. Daher orientiert sich die Gütegemeinschaft bei der Zertifizierung der Gütezeichenträger im Bereich der Energiespeicher an den zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Normen und Vorschriften. Dieses ist bereits gängige Praxis bei der Zertifizierung der Solarthermie- und Photovoltaik-Gütezeichenträger.

Gütegemeinschaft verlegt Sitz nach Sundern

Ein weiterer Schritt ist die Verlegung des Sitzes der Gütegemeinschaft Solaranlagen von Arnsberg nach Sundern. Die unmittelbare Nähe zum beliebten Bildungszentrum am Sorpesee eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So sollen hier zukünftig Schulungen und Weiterbildungen online und als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Themen sind die Gütesicherung, das Umweltschutzmanagement und die Arbeitssicherheit. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen soll laut Westerhoff für Lizenznehmer und Mitglieder meist kostenfrei angeboten werden.

In der Vergangenheit wurden bei vielen Betrieben Defizite in der Arbeitssicherheit und beim Umweltschutz festgestellt. Daher möchte die neue Gütegemeinschaft den Lizenznehmern des Gütezeichens GZ-966 und Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) besonders in diesen Themenbereichen ihre Unterstützung anbieten. So wird es kostenlose Beratungsangebote für kleine und mittelständische Betriebe zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben geben. Weitergehende Unterstützung stellen vom TÜV Rheinland zertifizierte Auditoren in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz sicher. Auch zum Thema Betrieblicher Brandschutz stehen zertifizierte Auditoren bereit. Für die Inhaber und Geschäftsführer kleinerer Betriebe besteht auch die Möglichkeit die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen und Analysen mit einem online-Tool selbst zu erstellen.

„Unser neues Preisgestaltungsmodell zum RAL-Gütezeichen GZ-966 Solarenergieanlagen und Speicher eröffnet nun auch den kleinen und mittelständischen Betrieben, die Möglichkeit zu moderaten Preisen Nutzer des Gütezeichens zu werden. So ist der Einstieg bereits zu einem Jahresbeitrag von ab 900 Euro möglich“, sagt Westerhoff.

