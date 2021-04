Die Winaico Deutschland GmbH erweitert die WST-MGL Gemini Photovoltaik-Modulserie um ein Full-Black-Modul mit veränderten Modulmaßen. Es beruht auf einem 9-Busbar-Halbzellen-Design kombiniert mit reflektierenden Drähten.

Die Winaico Deutschland GmbH, Tochterunternehmen von Taiwans größtem Photovoltaik-Modulhersteller Win Win Precision Technology Co., Ltd., kündigt ein neues Full-Black-Photovoltaik-Modul mit 370 Watt an und verändert gleichzeitig die Modulmaße. Die neue WST-MGL Gemini Serie besteht aus 120 monokristallinen Halbzellen. Sie misst zukünftig 1.767 cm Höhe und 1.050 cm Breite. Für die aktuellen Photovoltaik-Module mit 375 Watt, erfolgt die Umstellung auf das neue Modulmaß ab Mai 2021.

Das neue Full-Black-Photovoltaik-Modul mit 370 Watt hat einen Wirkungsgrad von 19,9 %. Es ist ab Juni 2021 lieferbar. Sein 9-Busbar-Halbzellen-Design kombiniert mit reflektierenden Drähten reduziert den Innenwiderstand und steigert die Effizienz des Photovoltaik-Moduls. Der geringe Innenwiderstand der Gemini-Module soll sie langfristig vor Degradation schützen. Das Photovoltaik-Modul ist mit einer schwarzen Rückseitenfolie, einem schwarzen Rahmen und dunklen Solarzellen ausgestattet. Das soll die Modulserie zu der perfekten Modulserie für alle Kunden machen, die Wert auf eine ästhetische Photovoltaik-Anlage legen. Die Photovoltaik-Module der WST-MGL Serie eignen sich sowohl für die Installation auf Privathäusern als auch auf gewerblichen Dachanlagen.

Winaico gewährt eine Produktgarantie von 25 Jahren und eine lineare Leistungsgarantie mit einer garantierten Leistung von mindestens 85,28 % am Ende des 25. Jahres.

„Mit der MGL-Serie schaffen wir starke Modulleistungen auf einem kompakten Maß und sichern so die Anwendung in vielen Einsatzbereichen von privat bis gewerblich“, so Marc Ortmanns, Head of Sales & Marketing bei Winaico Deutschland GmbH.

21.4.2021 | Quelle: Winaico Deutschland GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH