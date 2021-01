Winaico führt neues monokristallines Halbzellenmodul ein

Der taiwanesische Solarmodulhersteller Win Win Precision Technology führt über seine deutsche Tochter Winaico eine neue Modulserie in Deutschland ein. Die Module bestehen aus monokristallinen Halbzellen.

Die Winaico Deutschland GmbH führt ein neues monokristallines Halbzellenmodul ein. Es ergänzt damit den Solarmodulmarkt in Deutschland. Wie das Tochterunternehmen von Taiwans Solarmodulhersteller Win Win Precision Technology Co., Ltd. zudem mitteilte, wird die neue Modulserie ab März 2021 auf dem europäischen Markt verfügbar sein. Das Modul vom Typ WST-MG Gemini besteht aus 120 monokristallinen Halbzellen. Es erreiche ferner bei Abmessungen von nur 1.759 cm Höhe und 1.034 cm Breite einen Modulwirkungsgrad von 20,6 %.

Die Halbzellen-Technologie erziele zudem ein besseres Temperaturverhalten. Zusätzlich erhöhten reflektierende Drähte die Lichtausbeute und steigerten den Ertrag. Die Gemini-Photovoltaikmodule sind mit 9 Busbars ausgestattet, was geringere Widerstände und Leistungen über 370 Watt ermöglicht. Winaico und das Halbzellenmodul seien eine ideale Lösung für private und gewerbliche Aufdachanlagen.

Alle Solarmodule von Winaico werden außerdem über internationale Standards hinaus getestet. So sind sie beispielsweise Hagelschlag, Salznebel, Ammoniak, PID und LeTID zertifiziert.

„Mit Blick auf das enorme Wachstumspotential bei privaten und gewerblichen Dachanlagen, freuen wir uns unseren Kunden auch zukünftig ein kompaktes Modul mit starker Wattleistung anbieten zu können. Selbstverständlich gewähren wir auch für die neue WST Gemini Serie eine Produktgarantie von 25 Jahren“, so Marc Ortmanns, Head of Sales & Marketing bei Winaico Deutschland GmbH.

Als 100%ige Tochter des Halbleiterunternehmens Win Win Precision Technology Co., Ltd. mit Sitz in Taiwan fertigt und vertreibt Winaico weltweit kristalline Hochleistungsmodule. Darüber hinaus liefert die Firma als Systemhaus für Photovoltaik komplette PV-Systempakete. Kunden des Unternehmens sind somit Solarspezialisten, Solarteure, Installateure und Projektierer.

