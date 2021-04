Naturstrom: Photovoltaik für Gewerbe in Düsseldorf

Die Naturstrom AG rüstet einen sanierten Gewerbepark in Düsseldorf mit Photovoltaikanlagen aus. Diese dienen dem Eigenverbrauch und versorgen Ladestationen für die E-Mobilität.

Der Ökostromanbieter Naturstrom setzt Photovoltaik bei einer Gewerbe-Sanierung in Düsseldorf ein. Dabei geht es um einen alten Industriekomplex im Stadtteil Lierenfeld. Im sogenannten Factory Campus entsteht auf rund 34.000 Quadratmetern ein moderner Coworking Space. Naturstrom plant und projektiert dort auf den Dächern Solaranlagen für eine dezentrale Stromversorgung und berät darüber hinaus energiewirtschaftlich.

In einem ersten Schritt rüstete das Unternehmen das bereits sanierte Pioniergebäude mit einer Solaranlage aus. Die Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 64 kWp liefert dabei jährlich rund 56.000 kWh sauberen Sonnenstrom. Dieser diene zu rund 60 Prozent dem Eigenverbrauch. Anfang 2022 entsteht die nächste Anlage mit 99 kWp, weitere Anlagen sind bereits in der Planung. Am Campus entsteht außerdem ein Parkhaus mit vielen Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, die die Solaranlagen großteils ebenfalls direkt versorgen.

Gewerbeimmobilien mit Schlüsselfunktion

„Der Gebäudesektor hat 2020 erneut die Klimaziele verfehlt – dabei liegt genau hier die Stellschraube für effektiven Klimaschutz und wirtschaftliche Sektorenkopplung vor Ort.“ Das sagt Naturstrom-Vorstand Tim Meyer. „Gerade in Gewerbeimmobilien gibt es attraktive Möglichkeiten, CO2-Bilanzen zu verbessern oder Angebote für saubere E-Mobilität zu integrieren.“ Doch nicht nur für den Klimaschutz liegen hier Chancen, auch der Markt verlangt nach mehr Transparenz zu Energieverbräuchen und klimafreundlicheren Gewerbeimmobilien. Zunehmend fließen solche Faktoren auch in die Bewertung der Immobilien ein.

„Eigentümer, Mieter und das Klima können durch intelligente Energiekonzepte gleichermaßen profitieren – und das schnell, denn durch die Größe und einheitliche Verwaltung der Bauten lassen sich Maßnahmen oft vergleichsweise einfach durchführen und kurzfristig refinanzieren.“

Weitere Gewerbe-Projekte mit PV

Parallel zum Düsseldorfer Factory Campus plant Naturstrom weiteres Wachstum im Gebäude- und Quartiersbereich. Das Unternehmen will deshalb den Bereich dezentraler Versorgungslösungen ausbauen. Neben der Versorgung mit Ökostrom und klimafreundlicher Wärme kümmert sich Naturstrom bei seinen Lösungen für Gewerbeimmobilien meist auch um eine innovative Erfassung der Energiedaten. Im Gewerbebereich ist dies sogar oft der erste Schritt. Denn auf Grundlage transparenter Energieverbräuche sei es möglich, unmittelbar Effizienzpotentiale zu heben. Gleichzeitig bilden diese Daten dann die Grundlage für neue Versorgungskonzepte. Allein in diesem Bereich sind für 2021 über 10 Projekte in der Pipeline.

27.4.2021 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH