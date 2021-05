Das Klima-Bündnis Bielefeld hat eine Online-Petition gestartet und fordert darin den NRW-Wirtschaftminister Pinkwart auf, die Abwicklung der EnergieAgentur.NRW zu stoppen.

Nach einem offenen Brief des Klima-Bündnis Bielefeld an FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, den der Minister nach Angaben des Bündnisses bisher nicht beantwortet hat, hat das Klima-Bündnis Bielefeld nun eine Online-Petition zum Erhalt der EnergieAgentur.NRW in Leben gerufen.

Die EnergieAgentur.NRW war seit 1990 immer Vorbild für andere Bundesländer und diente sogar in Japan, Südafrika, Lateinamerika und westeuropäischen Ländern sowie einigen US-Bundesstaaten als Beispiel für landeseigene Institutionen für den Energie- und Klimaschutz. „Nach 30 Jahren erfolgreicher Arbeit will FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart die unabhängige Agentur zum Jahresende 2021 abwickeln. Damit werden 160 qualifizierte und engagierte Mitarbeitende einfach freigesetzt. Der Vorgang läuft von der Öffentlichkeit fast unbemerkt im Windschatten der Corona-Pandemie“, schreibt das Klima-Bündnis Bielefeld

„FDP-Minister Pinkwart setzt als Ersatz auf eine neue Landesgesellschaft, die direkt seinem Ministerium unterstellt ist. Sie soll ein ehemaliger Geschäftsführer der IHK Köln ohne Klimakompetenz führen. Diese soll im Januar 2022 mit gerade mal 20 Planstellen starten und erst langsam ausgebaut werden. In Zeiten, wo Klimaschutz absolute Priorität haben muss und die EU dafür Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe bereitstellt, ist das ein Skandal“, so das Bündnis weiter.

Das Klima-Bündnis Bielefeld bitte, die Online-Petition durch eine Unterschrift zu unterstützen und die Petition weiterzuverbreiten. Es gab bereits mehr 1.000 Unterschriften in ersten Tagen.

Die Online-Petition zum Erhalt der EnergieAgentur.NRW ist unter diesem Link zu finden.

3.5.2021 | Quelle: Klima-Bündnis Bielefeld | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH