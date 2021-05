Dachintegrierte Photovoltaik-Module: Sunroof will Tesla herausfordern

Sunroof, schwedischer Hersteller von dachintegrierten Photovoltaik-Modulen, will es mit der Marktdominanz der Solardachlösung von Tesla aufnehmen. Ziel ist es, das weltweit größte Netzwerk an vernetzten Solarhäusern aufzubauen.

Mit einer neuen, 4,5 Millionen Euro schweren Finanzierung will das Startup Sunroof das größte Netzwerk an vernetzten Solardachhäusern bilden und damit der größte Energiemarktplatz in Europa werden. Durch die Technologie von Sunroof entsteht aus einzelnen Solardächern ein großes, virtuelles Energiekraftwerk, in dem Hausbesitzer ihre überschüssige Solarenergie an das Stromnetz, andere Hausbesitzer oder Firmen verkaufen können. Dies ermöglicht eine flexible und gezielte Verwendung nachhaltiger Energie. Hinter der 4,5 Mio. Euro Finanzierung, davon 2 Mio. Euro Wandeldarlehen, stehen laut Sunroof Inovo Venture Partners mit Unterstützung von SMOK Ventures. Zudem beteiligten sich LT Capital, EIT InnoEnergy, FD Growth Capital und Knowledge Hub beim Spezialisten für dachintegrierte Photovoltaik-Module

Neben dem raschen Wachstum in existierenden und neuen Märkten, wie beispielsweise Schweden, Deutschland, Polen, Schweiz, Italien, Spanien und einem Pilotprojekt in den USA, entwickelt Sunroof ein eigenes Energiehandels- und Managementsystem. „Wir sind in jedem Jahr um 500% gewachsen und werden das neue Investment dazu nutzen, dieses Wachstum nochmal zu verdoppeln. Gleichzeitig entwickeln wir natürlich unseren End-to-End Service weiter, um Sunroof als größten Energiemarktplatz zu platzieren”, sagt Sunroof CEO, Lech Kaniuk

„In der Venture Capital Welt sagen wir oft: Magie passiert genau dann, wenn ein großartiges Team und großartiges Marktpotenzial zusammenkommen. Sunroof ist das beste Beispiel dafür. Der Solarmarkt boomt und wird Spekulationen zur Folge bis 2026 ein Marktvolumen von 334 Milliarden US-Dollar erreichen. Integrierte Solardächer sind dabei der Wendepunkt. Aus ökonomischer Sicht gibt es absolut keine Gründe ein neues Haus ohne dachintegrierte Photovoltaik-Module zu bauen”, sagt Michal Rokosz, Partner bei Inovo Venture Partners.

Das Team von Sunroof wuchs im Jahr 2020 von 10 auf 60 Mitarbeiter, 50 davon innerhalb der letzten 6 Monate. 2021 wird sich das Team noch einmal verdoppeln.

6.5.2021 | Quelle: Sunroof | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH