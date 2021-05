Mit einer Leistung von 180 MW ist der Photovoltaik-Solarpark Bienvenida das größte Einzelprojekt von Ib Vogt und die bislang größte Investition der Talanx-Gruppe in Solarenergie.

Ib Vogt hat den Bau vom Photovoltaik-Solarpark Bienvenida in spanischen Badajoz abgeschlossen. Das Solarkraftwerk hat eine Leistung von 180 MW und hat seinen kommerziellen Betrieb aufgenommen. Der große europäische Versicherungskonzern und institutionelle Investor Talanx erwarb das Werk im Dezember 2019 über seine Vermögensverwaltungsgesellschaft Ampega. Ib Vogt begann im Januar 2020 mit dem Bau und erreichte im Oktober die Fertigstellung. Im Dezember wurde Strom ins Netz eingespeist. Das Projekt verkauft den Solarstrom im Rahmen eines 15-jährigen Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA) an Shell Energy Europe SE, ohne von Subventionen abhängig zu sein.

Optimale Landnutzung und geringe Umweltbelastung

Der Photovoltaik-Solarpark Bienvenida erstreckt sich über 180 Hektar in der sonnigen spanischen Region Extremadura. Mehr als 550.000 Photovoltaik-Module befinden sich auf nach Süden ausgerichteten Racks mit fester Neigung. Mit einer Leistung von 180 MW ist die Anlage das größte Einzelprojekt von Ib Vogt und die bislang größte Investition der Talanx-Gruppe in Solarenergie. Es wurde unter besonderer Berücksichtigung einer optimalen Landnutzung und einer Verringerung der Umweltbelastung entwickelt. Ib Vogt wird im Rahmen langfristiger Vereinbarungen weiterhin Betriebs- und Wartungsdienste sowie Vermögensverwaltungsdienste für das Projekt bereitstellen.

Anton Milner, CEO von Ib Vogt, sagt: „Trotz der Herausforderungen und Widrigkeiten durch die anhaltende Pandemie haben wir unsere bisher größte Solaranlage pünktlich und im Rahmen des Budgets geliefert. Dies war das erste einer Reihe von Projekten, die wir in Südeuropa auf einer eigenständigen wirtschaftlichen, nicht subventionierten Basis vorantreiben.“

Ib Vogt entwickelt und vermarktet weitere Projekte seiner umfangreichen spanischen Pipeline weiter. Vor kurzem hat das Unternehmen Projekte mit einer Leistung von 395 MW verkauft. Diese wird das Unternehmen in der kommenden Zeit auch bauen, wobei die Notice to Proceed (NTP) bereits für die ersten 150 MW eingegangen ist. Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 600 MW werden voraussichtlich im Jahr 2022 umgesetzt. Auch in Ägypten ist Ib Vogt aktiv.

6.5.2021 | Quelle: Ib Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH