Baywa r.e. übernimmt Enerpole in Frankreich

Baywa r.e. übernimmt den französischen Projektentwickler Enerpole und baut das dortige Projektgeschäft mit Wind- und Solarparks weiter aus.

Enerpole ist bereits langjähriger Partner von Baywa r.e. in Frankreich. Das Unternehmen ist 2005 in Carcassonne in Südfrankreich entstanden. Durch die Übernahme sichert sich Baywa r.e. ein 600-Megawatt-Portfolio. Darin enthalten sind 300 MW Photovoltaik- und 300 MW Windleistung. Die acht Mitarbeiter von Enerpole sollen künftig für Baywa r.e. arbeiten.

Enerpole-Team bleibt bei Baywa r.e.

Der Gründer von Enerpole, Jean-Paul Boulze, erklärt: „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng mit Baywa r.e. zusammen. Wir teilen dieselbe Vision bei der Entwicklung von Projekten und stellen die Menschen, die Umwelt und die Region in den Vordergrund. Baywa r.e. ist die perfekte Wahl für die Zukunft unseres Unternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch nicht nur unsere Werte bestehen bleiben und unsere Vorgehensweise fortgeführt wird, sondern auch das Vertrauen unserer Mitarbeiter erhalten bleibt.“

Enerpole als Teil der Frankreich-Expansion

Der Kauf des Projektentwicklers steht in einer Reihe von Aquisitionen von Baywa r.e. in den letzten Jahren. Das Unternehmen beschäftigt dadurch allein in Frankreich 130 Mitarbeiter. Baywa r.e. plant nach eigenen Angaben, dieses Jahr zudem weitere 30 Mitarbeiter einzustellen. Die Anzahl der Beschäftigten habe sich somit in den letzten drei Jahren verdreifacht.

„Die Übernahme von Enerpole unterstreicht die Ausbaupläne von Baywa r.e. in Frankreich. Wir sind heute einer der Kernmärkte des Unternehmens, auf den 20 Prozent der Geschäftsergebnisse entfallen”, kommentiert Can Nalbantoglu, Managing Director von Baywa r.e. France.

Mit dem Erwerb von Enerpole verfügt Baywa r.e. nun in Carcassonne über den siebten Standort in Frankreich und verstärkt sich dadurch in der Region Okzitanien im Süden des Landes.

Lokaler Ansatz in Frankreich

„Wir verfolgen bei der Entwicklung von Wind- und Solarparks einen lokalen Ansatz, der individuell auf die Herausforderungen und Bedürfnisse jeder Region abgestimmt ist“, sagt Can Nalbantoglu. Die Region Okzitanien stehe in Frankreich bei der installierten Windleistung an dritter und bei der installierten Solarleistung an zweiter Stelle. Nalbantoglu bekräftigt: “Das Potenzial der Region ist enorm und die Solar- und Windressourcen sind ausgezeichnet. Deshalb war es für uns selbstverständlich, uns gerade dort strategisch für die Entwicklung Erneuerbarer-Energien-Projekte gut aufzustellen.”

Baywa r.e. ist seit 2005 in Frankreich aktiv. Das Unternehmen hat dort bislang Wind- und Solarparks mit einer Leistung von 315 MW errichtet. Es ist für die technische und kaufmännische Betriebsführung von fast 600 MW verantwortlich. Die Pipeline von Baywa r.e. in Frankreich beinhaltet Projekte mit einer Gesamtleistung von 2,2 Gigawatt (GW). Dabei sind 1 GW Wind- und 1,2 GW Photovoltaikleistung.

Agrophotovoltaik und Floating PV

Im Photovoltaikbereich widmet sich das Unternehmen außerdem zunehmend der Entwicklung von schwimmenden Photovoltaikanlagen (Floating-PV) und Agrophotovoltaik zur Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen (Agri-PV) in Frankreich.

Baywa-r.e.-Projektpipeline weltweit: 13,7 GW

Global reklamiert Baywa r.e. eine Projekt-Pipeline im Umfang von 13,7 GW für Photovoltaik und Windenergie. Die Kapitalerhöhung durch den Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) im vergangenen Monat soll Baywa r.e. dabei ein noch stärkeres Wachstum ermöglichen.

Neben dem Projektierungsgeschäft ist Baywa r.e. kürzlich außerdem als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) in den Stromerzeugungsmarkt eingestiegen. Ausgewählte Anlagen will das Unternehmen künftig selbst betreiben.

26.5.2021 | Quelle: Baywa r.e. | Solarserver

