Swissolar wählt neues Präsidium

Der Schweizerische Solarbranchen-Verband Swissolar hat Jürg Grossen zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Gabriela Suter ist die neue Vizepräsidentin

Den grünliberalen Nationalrat Jürg Grossen hat Schweizerischen Fachverbands für Solarenergie (Swissolar) heute in seiner Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt. Er übernimmt das Amt von Roger Nordmann. Mit der Nationalrätin Gabriela Suter (SP) hat Swissolar nun außerdem eine versierte Energiepolitikerin im Vizepräsidium. An der Generalversammlung betonten die drei Politiker die zentrale Bedeutung der Abstimmung über das schweizerische CO2-Gesetz. Ein Ja am 13. Juni 2021 ermögliche den schnellen Ausbau der Solarenergie zu einer zentralen Stütze der Schweizer Energieversorgung. Nur damit schaffe die Schweiz den Weg in eine klimaneutrale Zukunft.

Roger Nordmann gibt das Präsidium nach 11 Jahren ab. In dieser Zeit ist die Solarenergie in der Schweiz aus seiner Nische herausgewachsen und hat sich als zentrale Stütze der Schweizer Energiewende positionieren können. Die in der Schweiz installierte Photovoltaik-Leistung stieg während seiner Amtszeit um den Faktor 28 und die Anzahl Swissolar-Mitglieder verdreifachte sich nahezu. Swissolar-Geschäftsführer David Stickelberger sagt dazu: “Nordmanns Kompetenz und Engagement brachte den Verband und die Branche enorm voran.”

Photovoltaik-Rekord in der Schweiz

Roger Nordmann sagte in seiner Abschiedsrede “Der letztjährige Rekordzubau bei der Photovoltaik ist grossartig. Aber um die Energiewende zu schaffen, muss er um den Faktor 4 gesteigert werden. Voraussetzung dazu ist ein Ja zum CO2-Gesetz am 13 Juni. Die Annahme des CO2–Gesetzes wird die Schweizer Energieversorgung sicherstellen, viele Arbeitsplätze schaffen und die Wertschöpfung in der Schweiz steigern.”

Nordmann betont, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Solarbranche derzeit das Angebot übertrifft. “Menschen die aufgrund der Pandemie ihr Stelle verlieren, finden bereits heute in der Solarbranche aussichtsreiche Arbeitsstellen.”

Swissolar-Präsident Jürg Grossen, ein Mann der Praxis

Mit Nationalrat Jürg Grossen tritt nun die nächste gewichtige Stimme der Schweizer Energiepolitik an die Spitze von Swissolar. Der Präsident der Grünliberalen Partei sei eine ideale Besetzung für dieses Amt.

Grossen sei ein Mann der Praxis, so Swissolar in einer Pressemitteilung. Denn in Frutigen leitet der Co-Geschäftsführer die Geschicke von drei Unternehmen im Elektroplanungs- und Gebäudetechnikbereich mit. “In unseren Betrieben bilden wir auch Lernende aus. Die Planung und Realisierung von Elektro- und Solaranlagen und der Einsatz von smarter, energiesparender Gebäudetechnik fasziniert die Jugendlichen besonders. Die Energiewende schafft für die Jugend beste Zukunftsaussichten”, sagt Jürg Grossen.

Frauen in die Solartechnik!

Zusätzlich zu den beiden bisherigen Vizepräsidenten David Galeuchet und Andreas Haller wählten die Swissolar-Mitglieder außerdem Gabriela Suter zur Vizepräsidentin. Die Nationalrätin (SP) tritt in der Kommission Umwelt, Raumplanung und Energie UREK-N des Nationalrats für eine nachhaltige Energiepolitik ein.

Gabriela Suter sagt: “Als Vizepräsidentin von Swissolar werde ich mich unter anderem dafür einsetzen, dass Berufe auf dem Bau auch für Frauen attraktiver werden. In der Energieberatung, Planung und Installation von Umwelttechnik sehe ich für Frauen ein grosses, bisher ungenutztes Potenzial.”

Fakten zum Arbeitsmarkt

Wie wirkt sich die Energiewende und die Dekarbonisierung auf den Arbeitsmarkt aus? Welche Berufe sind besonders gefragt? Gibt es in der Schweiz dafür genug Fachkräfte für den erforderlichen Zubau an Solarenergie? Und wie wird man zur Fachfrau oder zum Fachmann in der Solarbranche? Eine an der Generalversammlung vorgestellte Dokumentation von Swissolar zum Solararbeitsmarkt beantwortet diese und andere Fragen dazu und zur Aus- und Weiterbildung.

Die Solarprofis® – Start der Swissolar-Kampagne

Zum Abschluss der Generalversammlung präsentierte Swissolar außerdem die neue Werbekampagne für das Qualitätslabel Solarprofis®. Nur Betriebe, die den von Swissolar festgelegten, strengen Kriterien genügen, erhalten dieses Label und werden im Solarprofis®-Verzeichnis aufgeführt. Somit will Swissolar bezüglich Qualität bei der Planung und Installation von Solaranlagen Orientierung und Transparenz für Auftraggeber schaffen.

Die Werbekampagne soll die Bekanntheit von Solarprofis® unter Bauherrschaften und Fachpersonen steigern, damit diese einfach und schnell verlässliche und qualifizierte Solarbetriebe finden.

