E.ON: Neuer Rekord für Ökostrom im Mai

Noch nie ist in Deutschland im Mai so viel Ökostrom erzeugt worden wie in diesem Jahr. Das letzte Mai-Wochenende brachte einen Photovoltaik-Rekord.

Laut einer Analyse von E.ON erzielte Deutschland einen neuen Ökostrom-Rekord im Mai. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im vergangenen Monat insgesamt mehr als 21 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh) Ökostrom ins allgemeine Stromnetz eingespeist. Das ist mehr als je zuvor in einem Monat Mai. Der bisherige Mai-Rekordwert lag unter 20 Mrd. kWh.

Viel Windstrom und zwei besonders sonnige Wochenenden

Anfang des Monats liefen die Windkraft-Anlagen wegen Sturmtief „Eugen“ auf Hochtouren, über Pfingsten sorgte dann Sturmtief „Marco“ für eine hohe Einspeisung an Windstrom. Die Photovoltaik-Module in Deutschland erzielten zudem rund um den Muttertag sowie am letzten Mai-Wochenende Höchstleistungen. So erreichte die Einspeisemenge am 8. und 9. Mai rund 525 Millionen kWh Solarstrom – mehr als je zuvor an einem Mai-Wochenende. Dieser Rekord hielt allerdings nicht lange. Am 29. und 30. Mai betrug das eingespeiste Solarstromvolumen mehr als 543 Millionen kWh. Schon im April hatte die Solarstromeinspeisung auf Rekordniveau gelegen.

Die Menge an Grünstrom, die im Mai ins Netz eingespeist wird, ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Lag der Wert im Jahr 2015 noch bei rund 14,23 Milliarden Kilowattstunden, stieg er zuletzt auf mehr als 18,87 Milliarden Kilowattstunden im Mai 2020 an.

Die Berechnungen stammen von E.ON Analysten aus München, die auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur, Wetterprognosen sowie erwarteten Energiemengen im Strommarkt rund um die Uhr und tagesaktuell erneuerbare Energien vermarkten.

1.6.2021 | Quelle: E.ON| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH