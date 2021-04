Photovoltaik: Neuer Solarstromrekord in Deutschland

Nach Berechnungen des Stromunternehmens E.ON wurde am zurückliegenden Wochenende in Deutschland so viel Photovoltaik-Strom erzeugt wie noch nie. Damit sei der bisherige Rekord aus dem Juni 2020 übertroffen worden.

Die Düsseldorfer E.On berichtet von einem neuen Solarstromrekord in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, war dafür das zurückliegende April-Wochenende verantwortlich. Denn Dank das Hochdruckgebietes Sandra über der Nordsee fiel am 23. April der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahr. So habe die Solarstromerzeugung um 13:45 Uhr 33,6 Gigawattstunden (GWh) betragen. Damit lag die Erzeugung von Sonnenstrom erstmals über den im Juni 2020 aufgestellten Rekordwert von 33,4 Gigawattstunden.

Und auch am Wochenende habe der größtenteils wolkenfreie Himmel über ganz Deutschland für neue Spitzenwerte gesorgt. Insgesamt wurden somit am Samstag und Sonntag 515 Millionen Kilowattstunden Solarstrom eingespeist. Das waren mehr als jemals zuvor an einem Wochenende im April. Schon im vergangenen Jahr waren viele Rekorde gefallen, etwa was die Einspeisung von Solarstrom auf Jahressicht betrifft.

Die Berechnungen stammen von E.ON Analysten aus München, die auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur, Wetterprognosen sowie erwarteten Energiemengen im Strommarkt rund um die Uhr und tagesaktuell erneuerbare Energien vermarkten.

26.4.2021 | Quelle: E.ON| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH