Intersolar stellt Finalisten für Messe-Award vor

Die Finalisten für den Intersolar Award stehen fest. Die Gewinner des Innovationspreises sollen in diesem Jahr digital bei den „The smarter E Industry Days“ im Juli präsentiert werden.

Beim selben Event will der Messeveranstalter auch die Award-Gewinner der Intersolar-Schwestermessen “The smarter E” und “ees” küren. Die Vorauswahl für den Intersolar-Award bietet auch einen Eindruck von aktuellen Produkttrends der Branche.

Wechselrichter: Vielseitige Funktionen

Bei Wechselrichtern werden Vielfalt und Diversifizierung wichtiger: Im Residential-Bereich gibt es neben reinen Photovoltaik-Wechselrichtern viele Batterieumrichter und Hybrid-Geräte. Zentralwechselrichter decken mittlerweile vor allem Leistungsklassen von 4 bis 7 MW ab. In der mittleren Leistungsklasse haben die Stringwechselrichter ihren Leistungsbereich auf mehr als 150 kW erweitert.

Modultechnik: integriert und effizient

Neue Modultechnologien sollen neben Dächern und Freiflächen auch andere bereits genutzte Flächen erschließen. So gibt es vermehrt Lösungen für die Integration in Gebäude, Fassaden, Fahrzeuge und Infrastruktur. Auch der Bereich der Agri-Photovoltaik (PV) wächst stetig. Ein Produktbeispiel hierfür sind bifaziale Solarzellen. Hocheffiziente Zellen und Module sorgen für immer höhere Wirkungsgrade. Zellen auf Basis der Heterojunction-Technologie erreichen mittlerweile Wirkungsgrade von über 24 Prozent. Auch die Leistung und Größe von Zellen und Modulen nehmen weiter zu.

Innovative Systemtechnik für die E-Mobilität

Kraftfahrzeug-Hersteller nutzen vermehrt Photovoltaik, um Hilfsenergie zu gewinnen, zum Beispiel für die Klimaanlage oder für mehr Reichweite bei E-Mobilen. Zudem gibt es Systeme, die Fahrzeuge im privaten und öffentlichen Bereich intelligent mit PV-Strom laden. Solarstrom und Mobilität wachsen also zusammen.

Eine Auswahl der Finalisten:

Modul mit Backsheet aus Recycling-Material: Das „Mylar UVHPE“ Backsheet DuPont Teijin Films (Luxemburg) besteht aus 33 Prozent recyceltem PET. Dieses wird durch einen speziellen chemischen Prozess in das Monomer BHET zerlegt. Dieses BHET wird anschließend bei der Fertigung des Mylar Backsheets eingesetzt. Die Eigenschaften sind laut Hersteller absolut identisch zu nicht-recyceltem Material.

Verschiebbare Unterkonstruktion für Agri-PV: Das „MarcS“ (Modular Arc System) von Goldbeck Solar GmbH (Deutschland) ist eine modulare, bogenförmige Unterkonstruktion für PV-Module. Sie ermöglicht eine Nutzung der darunterliegenden Flächen beispielsweise durch Landwirtschaft. Die Module sind von Ost nach West orientiert. Die Bogenkonstruktion kann auf Schienen verschoben werden. So lassen sich gezielt Flächen schützen oder freigeben. Der gesamte Aufbau ist flexibel, skalierbar und versetzbar. Er eignet sich auch für eine automatisierte Montage. Eine wasserdichte Ausführung sammelt und speichert zudem Regenwasser.

Solardach fürs Auto: Das „Solar Car Roof“ Modul von LG Electronics Inc. (Südkorea) soll PV auf Autodächer bringen. Die hocheffizienten Solarzellen wurden in die gewölbte Form eines Autodach-Glases integriert und gegen Belastungen und Beschädigungen geschützt. Damit das Design des Autodachs nicht gestört wird, ist die Zellverdrahtung unsichtbar. Das Modul liefert in der Jahresbilanz genug Strom, um ein E-Fahrzeug 1.300 bis 1.500 km fahren zu lassen – oder Treibstoff zu sparen und Hilfssysteme zu unterstützen.

Leichtmodul zum Aufkleben: Das „Maxeon Air“ von Maxeon Solar Technologies kommt ohne Glas und Aluminiumrahmen aus. Das führt zu einer Gesamtdicke von lediglich 4 mm und einem entsprechend reduzierten Gewicht. Das erlaubt den Einsatz auf Dächern mit begrenzter Last. Zusätzlich hat das Maxeon Air eine Klebstoffschicht auf der Rückseite – das erspart die Unterkonstruktion.

10.6.2021 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH