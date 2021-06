Handbuch für die Bewertung von Daten zur Solarstrahlung

Das Photovoltaik Power Systems Program (PVPS) der Internationalen Energie Agentur (IEA) hat ein kostenloses Handbuch herausgegeben, das das Sammeln und Nutzen von solaren Strahlungsdaten vereinfachen soll.

Der englischsprachige Ratgeber “Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications” erscheint nun schon in der dritten Auflage. Er wendet sich an Unternehmen aus Projektentwicklung, EPC, Energieversorgung, Netzbetrieb und Finanzinvestition. Das Handbuch soll allen helfen, die hochwertige Daten zur Solarstrahlung benötigen. Dies braucht man zum Beispiel für die Bankability, die Abnahme und den Betrieb von Kraftwerken.

Solardaten richtig bewerten

Um ein solares Energiesystem planen und nutzen zu können, sind zuverlässige Informationen über die solare Einstrahlung nötig. Die Materie ist teilweise komplex, die Datenquellen sind vielfältig. „Schon in der Planungsphase großer Solarprojekte benötigt man die bestmöglichen Informationen über die Qualität und Zuverlässigkeit der Brennstoffquelle, also der Sonnenstrahlung“, erklärt Jan Remund von Meteotest. Er gehört zum Redaktions- und Autorenteam des Berichts. Außerdem leitet er den IEA PVPS Tasks 16 „Solar Resource for High Penetration and Large Scale Applications“.

Zu den nötigen Informationen gehören nicht nur zuverlässige Daten über die Summe der solaren Ressourcen an den Standorten. Wichtig sind auch historische Trends mit saisonaler, täglicher, stündlicher und substündlicher Variabilität. „Außerdem müssen relevante Parameter wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, die Reflexionsstrahlung oder Verschmutzung berücksichtigt werden“, sagt Stefan Wilbert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Auch er gehört zum Redaktions- und Autorenteam.

Die Komplexität und der Umfang der Datensätze sind abhängig von der Größe des Kraftwerks und der Projektphase. Mit den richtigen Ressourcendaten ist es möglich, die tägliche und jährliche Leistung eines geplanten Kraftwerks recht genau zu prognostizieren. Hochwertige Ressourcendaten sind für eine bankfähige Finanzanalyse und die Abnahme von Kraftwerken gefordert. Die Leser finden im Handbuch für die Praxis formulierte Empfehlungen, welche Daten in den verschiedenen Arbeitsschritten eingesetzt werden sollten.

Strahlungsdaten bleiben auch im Betrieb wichtig

Auch für den Betrieb von Kraftwerken sind Daten und Vorhersagen der solaren Einstrahlung und weiterer meteorologische Parameter wichtig. „Einstrahlungsvorhersagen sind für die Vermarktung von Solarstrom und vor allem auch zur Netzintegration der Solarkraftwerke nötig“, erklärt Elke Lorenz vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Sie ist Hauptautorin des Kapitels zu Strahlungsvorhersagen.

Das Handbuch gibt nicht nur praktische Tipps für die verschiedenen Zielgruppen und Projektphasen. Es erklärt auch Grundlagen zu solaren Ressourcen und Messverfahren. Außerdem gibt es einen Ausblick auf künftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu diesem Fachgebiet.

Zusammenarbeit über IEA-Programm

An dem Handbuch haben 41 Autorinnen und Autoren aus den IEA Kollaborationsprogrammen Photovoltaik Power Systems (PVPS), SolarPACES und Solar Heating and Cooling haben das Handbook verfasst. Beteiligt waren unter anderem einschlägige Forschungsinstitute wie das National Renewable Energy Laboratory (NREL), die Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) und für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Hinzu kommen mehrere spezialisierte Unternehmen, wie PV Performance Labs, CSP Services und Meteotest. Finanziert wurde die Arbeit teilweise im Rahmen von Förderprogrammen. Beispeile sind das Projekt Solrev und eine Förderung des Schweizerischen Bundesamts für Energie.

Das Handbuch ist auf der Homepage des IEA PVPS Task 16 kostenfrei erhältlich . Für 2023 ist ein weiteres Update geplant, da sich die Solarindustrie und die Methoden für die Ressourcenanalyse schnell entwickeln.

11.6.2021 | Quelle: DLR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH