Mit seinem neuen Wasserstoff-Kompetenzzentrum vereint der TÜV Rheinland 50 Fachleute aus allen Kompetenzbereichen entlang der Wertschöpfungskette bei der Nutzung von Wasserstoff in einem globalen Team.

Der TÜV Rheinland bündelt seine Leistungen zur sicheren Gewinnung, Speicherung, Transport und Nutzung von Wasserstoff als Energieträger weltweit: Das Wasserstoff-Kompetenzzentrum vom TÜV Rheinland vereint im Kernteam Fachleute aus Europa und Asien. „Ziel des neuen Kompetenzzentrums ist es, den Partnern aus der Wirtschaft weltweit Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger zur Verfügung zu stellen. Dazu führen wir Expertinnen und Experten aus zahlreichen Disziplinen zusammen“, sagt Thomas Fuhrmann, Leiter des Hydrogen Competence Centers von TÜV Rheinland. Das globale Team führt bei TÜV Rheinland weit über 50 Fachleute aus allen Kompetenzbereichen zusammen.

Leistungen für Qualität und Sicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Vorteile von Wasserstoff werden aktuell in vielen Branchen und Ländern gesehen und treiben die Technologieentwicklung schnell voran. Damit wird auch die Zertifizierung immer wichtiger. Hintergrund dieser Zertifizierungen: Wasserstoff ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Das bedeutet, im Rahmen der Wasserstoff-Lieferkette nimmt der „Product Carbon Footprint“ zu. Aus Umweltgesichtspunkten ist deshalb die Erzeugung von Wasserstoff mit erneuerbaren Energien zu bevorzugen. Strategien der zukünftigen Wasserstoffnutzung zielen darauf ab, den Ausbau von klimaneutralem „grünem Wasserstoff“ zu stärken. Hierbei unterstützen Fachleute von TÜV Rheinland die Akteure in der Wasserstoff-Lieferkette mit der Zertifizierung von klimaneutralem beziehungsweise grünem Wasserstoff.

Neue Leistungsangebote im Wasserstoff-Kompetenzzentrum vom TÜV Rheinland

Als Partner der Industrie unterstützt TÜV Rheinland zudem Anlagen- und Netzbetreiber sowie Hersteller oder Anwender von Wasserstoff. Gemeinsam stellen die Fachleute ihr Know-how beispielsweise bei der sicheren Inbetriebnahme von Elektrolyse- sowie so genannten Carbon Capture and Usage-Anlagen (CCU-Anlagen) zur Abscheidung von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) zur Verfügung. Die Expertinnen und Experten begleiten derzeit auch die Entwicklung einer spezifischen Norm für Wasserstoffanwendungen bei Schienenfahrzeugen und den Ausbau von Wasserstoffinfrastruktur durch die Bewertung der Sicherheit von Tankstellen. Zusätzlich plant TÜV Rheinland in Köln einen Wasserstoff-Prüfstand für Gasgeräte zu errichten, um die Heizungsindustrie zu bedienen.

Die Gründung vom Wasserstoff-Kompetenzzentrum vom TÜV Rheinland ist als Startpunkt für die weitere Entwicklung von Leistungen für die Industrie in allen Geschäftsbereichen von TÜV Rheinland zu sehen: von der Industrieprüfung über Mobilitätsanwendungen, Produktprüfung, Systemzertifizierungen sowie Training, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

17.6.2021 | Quelle: TÜV Rheinland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH