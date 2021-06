Mit der neuen Photovoltaik-Anlage, die der Energiedienstleister Badenova realisiert hat, kann die Uniklinik rund 10 % des jährlichen Strombedarfs am Standort Bad Krozingen abdecken.

Um sich für die Zukunft zu rüsten, hat sich die Uniklinik Freiburg zur Installation einer großen Photovoltaik-Anlage auf einem Teil des Daches des Campus in Bad Krozingen entschlossen. Beratung, Planung und Fertigstellung der komplexen Anlage realisierten die Spezialisten des Energiedienstleisters Badenova im Rahmen ihres PV-Produktes Sonnen Kombi.

Seit 2015 bietet Badenova mit dem Produkt Sonnen Kombi sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden maßgeschneiderte Energielösungen in den Varianten Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, Elektro-Ladestation (Wallbox) sowie eine Kombination aus allem an.

Photovoltaik-Anlage für Uniklinik Freiburg komplex aufgebaut

Eines der größten Projekte, das Badenova diesem Kontext nun realisiert hat, ist die neu installierte Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Bad Krozinger Campus des Universitätsklinikums Freiburg. Mit einer Leistung von 497 kW produziert die Anlage rund 450.000 kWh Strom pro Jahr. Die Klinik verbraucht diesen zu 100 %. Die komplexe Photovoltaik-Anlage ist auf vier Flachdächern verteilt, allein die Planung des Verbaus der 1483 PV-Module dauerte mehrere Monate. Die Installation verzögerte sich coronabedingt um beinahe ein Jahr, zum Ende 2020 konnte die große Energie-Anlage dann aber ihren Betrieb aufnehmen.

„Für Badenova war das Projekt eines der größeren, was sich auch an der signifikanten Einsparung von rund 226 Tonnen CO 2 pro Jahr zeigt“, so Hans-Jürgen Hamburger, Leiter für Systemlösungen Wärme und Erzeugung bei Badenova. „Ein erfolgreiches Unternehmen wie das Universitätsklinikum weiß allerdings auch: Stromkosten sind für Gewerbe- und Industriebetriebe von enormer Bedeutung. Hier können zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden, die den Erfolg nachhaltig sichern.“

Weitere Baustufen sind im Zuge von Dachsanierungen geplant

Für das Universitätsklinikum Freiburg standen neben der wirtschaftlichen Komponente auch ökologische Faktoren im Fokus. Nachdem man eine wirtschaftliche Windenergie-Nutzung aus technischen Gründen ausschliessen musste, war der Weg frei für den nachhaltigen Ansatz einer Photovoltaik-Anlage.

Mit einer Photovoltaik-Anlage hat sich das Universitätsklinikum aber auch auf steigende Energiepreise und CO 2 -Zertifikate vorbereitet sowie betriebsbedingte Lastspitzen geglättet, was zu Kosteneinsparungen führt. Als positive Nebeneffekte bietet das Trägersystem der PV-Module zudem eine Dachverschattung sowie Anschlagpunkte der Absturzsicherung bei Arbeiten auf den Dächern des Zentrums. Mit der neuen Photovoltaik-Anlage können rund 10 % des aktuellen, jährlichen Strombedarfs am Standort Bad Krozingen abgedeckt werden. Sie stellt die erste Baustufe eines Gesamtkonzeptes dar, weitere Baustufen sind im Zuge von Dachsanierungen geplant.

17.6.2021 | Quelle: Badenova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH