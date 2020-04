In der Coronakrise spürt der Energieversorger Badenova ein steigendes Interesse der Kunden an Solaranlagen. Das Unternehmen erwartet 2020 eine deutliche Absatzsteigerung.

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen steigt auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Das stellt der Freiburger Energieversorger Badenova fest. Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbe- und Industrieunternehmen fragten verstärkt Solar-Anlagen an. Und immer mehr Kunden wählten zusätzlich einen Batteriespeicher. Insgesamt heißt es bei Badenova: Interesse für Solarenergie steigt.

Die hohe Anzahl an Sonnenstunden mache den Südwesten zu einem idealen Standort für Sonnenstrom. Zudem sei der Wirkungsgrad von Solarzellen in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen bei gleichzeitig gesunkenen Modulpreisen. Badenova biete deshalb seit einigen Jahren das Produkt „Sonnen Kombi“ an, das besonders aktuell sehr stark nachgefragt sei.

Zirka 80 Prozent der von Badenova realisierten Solaranlagen seien mit einem Stromspeicher ausgestattet. Der Autarkiegedanke sei für immer mehr Kunden ein wichtiges Kriterium, um sich von steigenden Strompreisen unabhängig zu machen.

Nicht nur in Ein- und Zweifamilienhäusern, sondern auch im gewerblich-industriellen Bereich sei der Versorger ein gefragter Partner bei der Errichtung von PV-Anlagen. Die größte Solar-Anlage mit 350 Kilowatt Peak (kWp) Leistung und einem Stromspeicher mit 67 Kilowattstunden (kWh) realisierte die Firma jüngst im sonnigen Ihringen im Kaiserstuhl. Weitere Großanlagen plant Badenova außerdem aktuell für verschiedene Kunden in ihrem gesamten Marktgebiet. In 2019 verbaute das Unternehmen über zwei Megawatt (MW) Solar. Das zuständige Team bei Badenova geht nun davon aus, dass 2020 die Zahl deutlich übertroffen werden werde. Daneben prüft die Firma derzeit auch die Herausforderunegn bei der Installationen von Balkon-Solaranlagen.

17.4.2020 | Quelle: Badenova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH