Der Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup-Wendlinghausen eG ist es gelungen, in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur den Zuschlag für eine Windenergieanlage zu erhalten. Im Oktober soll der Bau beginnen.

Die Energiewende hält Einzug in Wendlinghausen: Zusammen mit dem Projektentwickler VSB Neue Energien Deutschland GmbH plant die Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup-Wendlinghausen eG derzeit den Bau einer Windenergieanlage. Mit den vorbereitenden Baumaßnahmen für die Errichtung der 3,6 Megawatt-Anlage soll ab Herbst dieses Jahres begonnen werden. Für die Bürgerinnen und Bürger im Großraum Dörentrup und im Kreis Lippe besteht die Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung.

„Hier und heute brauchen wir Windräder und jede Form von erneuerbarer Energie“, sagt Manfred Meyer-Gattermann, Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup-Wendlinghausen eG. „Wir haben es selbst in der Hand, unsere Energieversorgung klimafreundlich und in Eigenregie zu organisieren. Mit der VSB Gruppe haben wir einen erfahrenen Partner für die Planung, Finanzierung und den Bau des Windrades an unserer Seite“, ergänzt Meyer-Gattermann. Nach aktuellem Planungsstand ist die Inbetriebnahme der Anlage für Sommer 2022 vorgesehen.

Die Windenergieanlage auf der Gemarkung Wendlinghausen mit einer installierten Leistung von 3,6 Megawatt wird rein rechnerisch ausreichend grünen Strom für rund 3.600 Haushalte produzieren. Das spart bis zu 6.000t CO 2 jährlich ein. Sie soll nach der Inbetriebnahme im Juni 2022 durch die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) betrieben werden. Dazu wird VSB zukünftig seine Kommanditanteile an die BEG veräußern. Sobald über die Bürgerbeteiligung das notwendige Kapital eingeworben wurde und zur Verfügung steht, wird die BEG Eigentümerin der Windenergieanlage. Dazu haben beide Partner im Dezember 2020 eine Kaufvertragsvereinbarung zu fest definierten Konditionen geschlossen.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Anwohner, Bürger und Firmen im Großraum Dörentrup sowie im Kreis Lippe am Projekt zu beteiligen. Das ist bereits mit einer Einlage ab 250 Euro möglich“, sagt Meyer-Gattermann.

Allgemeine Informationen zum Projekt im Überblick:

Anlagentyp: Vestas V136

Nennleistung: 3,6 MW (Nabenhöhe: 132 Meter)

Start der Bauarbeiten: voraussichtlich ab Oktober 2021

Voraussichtliche Inbetriebnahme: Sommer 2022

Eine Bürgerbeteiligung ist ab 250,00 Euro möglich, es können beliebig viele Anteile erworben werden

Die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage wurde am 11.11.2019 erteilt

In den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für die Windenergie hat das Projekt zum Gebotstermin 1.10.2020 einen Zuschlag erhalten

Bau- & Pflegearbeiten werden an regionale Firmen vergeben (Wege, Fundamente, Kabelverlegung etc.)

