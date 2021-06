Rinovasol, ein Fachunternehmen für die Verwertung und Sanierung von Solarmodulen, bietet einen neuen weltweiten Service an: Defekte Photovoltaik-Anlagen werden analysiert und durch den Abbau betroffener PV-Module schnell wieder betriebsfähig gemacht.

Viele Betreiber von PV-Anlagen und Solarparks kennen und fürchten das Szenario: Ein Defekt legt das gesamte Photovoltaik-System lahm, ans Weiterarbeiten ist nicht zu denken. Das kostet viel Geld. In der Folge werden diese Anlagen dann oftmals mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand überprüft und wiederhergestellt.

Das muss aber nicht sein, betont Josef Gmeiner, Geschäftsführer von Rinovasol, europäischer Marktführer für die Sanierung und Entsorgung defekter Photovoltaik-Module. „Wir haben für diese Fälle eine alternative Lösung entwickelt. Wir analysieren die PV-Anlage, finden den Fehler, bauen das defekte Teil oder die defekten Teile aus und transportieren diese Teile ab. Die PV-Anlage kann dann, zumindest im Notbetrieb mit eingeschränkter Leistung, weiterlaufen und Strom produzieren, sodass weiterhin Erträge aus der Sonnenenergie erwirtschaftet werden. Das bedeutet: Unsere Lösung garantiert den Weiterbetrieb der PV-Anlage. Sie muss nicht stillgelegt werden.“ Josef Gmeiner weist weiterhin auf die umfassende Dokumentation durch Rinovasol bei diesen Vorgängen hin. Betreiber erhalten sämtliche Informationen nach öffentlich anerkannten Standards, um die Maßnahmen gegenüber Netzbetreibern, Kunden und anderen nachzuweisen.

Sanierung der Photovoltaik-Module bei Defekt

„Wir bieten diese Dienstleistungen weltweit und kostenlos an und unterstützen damit Betreiber von Photovoltaikanlagen und Solarparks. Die Sanierung von Solarmodulen ist eine kostengünstige und ökologisch sinnvolle Alternative zum Schrottplatz und hilft dabei, den Kampf gegen den Klimawandel durch die Förderung alternativer Energieerzeugung zu gewinnen. Das wollen wir mit dem Service aus Abbau, Abtransport, Sanierung und Dokumentation deutlich machen”, sagt Josef Gmeiner weiter. Das entspreche den zukunftsorientierten Ansätzen der Kreislaufwirtschaft, dringend benötigte Rohstoffe zur Sekundärverwendung nutzbar zu machen und Produkte so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Das erbringe die wirtschaftliche und ökologische höchste Effizienz.

Durch das spezielle Konzept Rinovasols kann man PV-Module für die weitere Nutzung neu zur Verfügung stellen und die Lebenszyklen deutlich verlängern.

24.6.2021 | Quelle: Rinovasol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH