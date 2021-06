AEE macht Soest zur Energie-Kommune Juni 2021

Die Agentur Erneuerbare Energien (AEE) hat die Stadt Soest zur Energie-Kommune des Monats Juni gekürt. Die Stadt tue alles dafür, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Die westfälische Stadt Soest ist Energie-Kommune Juni 2021. Das teilte die AEE mit. Zentraler Grund für die Entscheidung sind die Pläne, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das selbst gesteckte Ziel sei zwar ambitioniert, so die AEE. Die Stadt könne aber auf die Erfahrungen der Klimaschutzpolitik der letzten Jahre zurückgreifen und auf die Unterstützung der Bürger*innenschaft. Zuletzt erhielt die Stadt den European Energy Award – ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden – im Jahr 2020 in Gold.

„Strategische Planung und eine konsequente Umsetzung in Zusammenarbeit mit den Bürger*innen und der lokalen Wirtschaft sind Voraussetzungen für ein Gelingen der Energiewende. Soest erkennt, wie knapp die Zeit ist und packt die Herausforderungen der nächsten Jahre an.“ Das sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE).

Bereits 2020 hatte die Stadt Sofortmaßnahmen wie die Anschaffung von E-Fahrrädern für Teile der Stadtverwaltung oder ein ermäßigtes Monatsticket für den städtischen Personennahverkehr umgesetzt. In diesem Jahr beginnt ferner die Realisierung der 47 Maßnahmen des Klimapaktes Soest. Hausbesitzer*innen können über das „2000-Dächer-Programm“ eine Förderung für Solaranlagen und stationäre Energiespeicher in Höhe von 500 Euro beantragen.

PV-Potenzial von 169 MW

Außerdem will Soest Brachflächen vorrangig am Rand von Autobahnen und Schienenwegen zur Produktion von Solarstrom zu nutzen. Das theoretische Potenzial der Photovoltaik im Stadtgebiet beträgt insgesamt 169 Megawatt Peak. Im Mai hat der Stadtentwicklungsausschuss bereits grünes Licht für geplante Solarfelder der Soester Stadtwerke gegeben. Diese befinden sich in den ländlich geprägten Stadtteilen Ampen und HattropDurch das Maßnahmenpaket sollen PV-Anlagen mit einer Kollektorfläche von insgesamt drei Quadratkilometern entstehen. Das entspricht einem Gesamtinvestitionsvolumen für Dach- und Freiflächenanlagen in Höhe von 255 Millionen Euro. Zusätzlich dazu sollen im Stadtgebiet sechs neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 30 Megawatt kommen.

Vorbildliche Wärmenutzung

Flankiert werden diese Maßnahmen durch die Absenkung des Energieverbrauches der Stadt. Dafür sollen bis 2030 mindestens 40 Prozent der Wohngebäude teilsaniert und nachhaltig über Wärmepumpen beheizt werden. Durch die Umstellung der städtischen Fahrzeuge auf nachhaltige Antriebsalternativen wie Elektrofahrzeuge will die Stadtverwaltung außerdem im Bereich nachhaltige Mobilität Akzente setzen.

Neben der energetischen Sanierung des Bestandes wird in Soest auch besonders energieeffizient gebaut. Bis 2024 soll die Soester Klimaschutzsiedlung auf dem Gelände einer alten Glühlampenfabrik fertiggestellt sein. Dort will sie auf 9.000 Quadratmetern mit 118 Wohneinheiten sowie gewerblichen Flächen Platz zum Leben und Arbeiten bieten. Durch den Einsatz von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken sowie PV-Dachanlagen in Kombination mit dem Drei-Liter-Dämmstandard soll dort umweltverträgliches Wohnen und Arbeiten möglich sein. Im Norden der Stadt entsteht zeitgleich eine Mustersiedlung, deren Wärmeversorgung über ein kaltes Nahwärmenetz klimafreundlich sichergestellt wird. In Kombination mit hohen Dämmstandards sowie der Nutzung von Photovoltaik leistet das Wohngebiet Neuer Soester Norden seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030.

Soester Bürger*innen für die Energiewende

Engagierte Soester*innen unterstützen die Bemühungen der Stadt weiter. Auf der Internetplattform „Klimanotstand Soest“ können sich Interessierte über den Stand der Energie- und Wärmewende in der Stadt informieren. Gleichzeitig dient die Plattform als digitaler Treffpunkt verschiedener Gruppen. Organisationen wie der Klimatreff Soest – ein überparteiliches Netzwerk von im Klimaschutz engagierten Menschen –, die Fridays for Future Bewegung oder die Ortsgruppe Soest des VDC, einem Verkehrsklub, der sich für die Mobilitätswende einsetzt, können sich auf der Plattform vernetzen. Mit dem KlimaNetz Soest hat die Stadt auch selbst eine Organisation geschaffen, die unterschiedliche Gruppen oder einzelne Engagierte unter dem Motto „Gemeinsam für den Klimaschutz“ zusammenbringt.

29.6.2021 | Quelle: AEE | solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH