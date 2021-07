KfW passt Förderung für Brennstoffzellen an

Mit einer neuen Richtlinie aktualisiert die KfW die Förderbedingungen für Brennstoffzellen-Systeme. Nun können auch Unternehmen für Nicht-Wohngebäude die Förderung in Anspruch nehmen.

Die KfW aktualisiert die Förderung für Brennstoffzellen. Konkret stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Zuschussförderung von Brennstoffzellensystemen (KfW-Produkt 433) auf eine neue Förderrichtlinie um. Dies geschieht zum Start der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zum 01.07.2021.

Es gibt allerdings keine wesentlichen Änderungen der Förderbedingungen oder im Antragsverfahren. Die Anträge seien weiterhin wie gewohnt zu stellen, so die KfW. Grundsätzlich gewährt die KfW eine Förderung für Brennstoffzellen von bis zu 34.300 Euro je Einheit. Sie kann für den Einbau in neue und bestehende Gebäude dienen. Zudem kommt sie gleichermaßen für Wohn- und Nichtwohngebäude in Betracht.

Die Änderungen zum 01.07.2021 im Überblick:

Die neue Richtlinie ist Grundlage der Förderung für alle Anträge seit dem 01.07.2021 und wird inklusive der technischen Mindestanforderungen und des Merkblatts Vertragsbestandteil.

Antragsberechtigt sind künftig auch große Unternehmen, die ein Brennstoffzellensystem in ein Nichtwohngebäude installieren.

Die Frist für den Nachweis der Inbetriebnahme bzw. für die Bestätigung nach Durchführung wird entsprechend der schon gelebten Praxis auf 18 Monate (bisher 12 Monate) verlängert.

Anpassung der Anforderungen an ein Brennstoffzellensystem. Neu ist unter anderem, dass die Energieverbräuche sowie alle erzeugten Wärmemengen messtechnisch zu erfassen sind und alle förderfähigen Brennstoffzellensysteme bis spätestens 1. Januar 2023 mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet sein müssen.

Der einzubindende Energieeffizienz-Experte ist wirtschaftlich unabhängig zu beauftragen.

Des Weiteren enthalten die neue Richtlinie sowie das Merkblatt einige Konkretisierungen bestehender Regelungen.

2.7.2021 | Quelle: KfW | solarserver.de

