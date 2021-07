Der Photovoltaik-Anbieter Q Cells und der Elektronikkonzern Samsung verbinden ihre Geräte und Softwareplattformen und wollen damit Energiedienstleistungen für Nullenergiehäuser bereitstellen.

Q Cells und Samsung Electronics haben eine strategische Zusammenarbeit für das Nullenergiehaus vereinbart. Am 2. Juli 2021 unterzeichneten Hee Cheul Kim, CEO von Q Cells, und JaeSeung Lee, President und Head of Digital Appliances Business bei Samsung Electronics, in der globalen Zentrale von Q Cells in Seoul die Vereinbarung. Diese zielt darauf ab, das Wachstum von Nullenergiehäusern zu unterstützen, indem die Geräte und Softwareplattformen beider Unternehmen miteinander verbunden werden Damit wollen die beiden Unternehmen umfassende Energiedienstleistungen das für das Nullenergiehaus bereitstellen. Diese Dienstleistungen umfassen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Stromverbrauch und intelligentes Energiemanagement.

„Zero Energy Home“ ist ein Konzept, das die direkt im Haus erzeugte Energie effizient nutzt, um Hausbesitzern eine Energieunabhängigkeit zu ermöglichen und ihre CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Es besteht aus „aktiver Technologie“ – Energieerzeugung durch erneuerbare Energien wie Solarenergie – und „passiver Technologie“ mit Geräten, die Energieverluste minimieren.

Energiemanagementsystem für Nullenergiehaus

Q Cells Anteil in der Geschäftspartnerschaft besteht darin, den Kunden Photovoltaik-Module und Energiespeichersysteme (ESS) sowie das von Q Cells entwickelte Hausenergiemanagementsystem Q.onnect zur Verfügung zu stellen. Diese Kombination aus Hard- und Software ermöglicht es Hausbesitzern, alle Daten zur Energieerzeugung, -speicherung und zum Gesamtverbrauch in Echtzeit zu erfassen und zu verwalten. Darüber hinaus kann Q.onnect lokale Wetterdaten nutzen, um die Batteriespeicherladung zu optimieren.

Diese Daten können mit der SmartThings-Plattform von Samsung Electronics verknüpft werden. SmartThings ist die offene Smart-Home-Plattform von Samsung, die sich mit Samsung- und Nicht-Samsung-Geräten verbinden kann, sodass Benutzer ihre Haushaltsgeräte von einem zentralen Hub aus verwalten können. Zusammen mit der Q Cells-Technologie wird der SmartThings Energy-Service Hausbesitzern einen klareren Überblick über den Energieverbrauch von Wärmepumpen und Geräten geben und ihnen die Möglichkeit geben, einen nachhaltigeren Energiemanagementplan zu erstellen.

Darüber hinaus planen die beiden Unternehmen, geschäftliche Kooperationen wie gemeinsame Verkäufe hauptsächlich in den USA und Europa, wo der Energiemarkt für Wohngebäude gereift ist, sowie Demonstrationsprojekte im In- und Ausland zu entwickeln.

5.7.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH