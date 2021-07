Aerocompact vereinfacht Photovoltaik-Montage auf Blechdächern

Der PV-Montagesystemhersteller Aerocompact aus Satteins (Österreich) bietet einen neue Klemmentyp an, um die Montage auf Blechdächern zu erleichtern. Er hat dafür seine Reihe Compactmetal TM um drei Gleitfalzklemmen erweitert.

Die neuen, CE-zertifizierten Klemmen eignen sich laut Hersteller für die Montage von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf nahezu allen Falzblechtdächern. Die Länge und Breite der Module spielt dabei keine Rolle. Eine Dachdurchdringung ist nicht nötig. Die Klemmen werden bereits vormontiert geliefert.

Die Modelle TMRD08, TMK1508 und TMK2008 lassen sich auf handwerklichen Falzblechdächern oder industriellen Systemfalz-Dächern aus beschichtetem Stahl, Aluminium und anderen Materialien installieren. Mit einem optional erhältlichen Edelstahlsattel eignen sie sich auch für Kupferdächer. Der Sattel verhindert, dass die Aluminiumklemmen mit dem Kupfer reagieren und korrodieren.

Universal-Klemme als Zwischenstück

Zur Montage der Solarmodule auf den neuen Klemmen dient die Aerokompakt-Universalklickklemme. Diese Klemme ist zwischen 30 und 46 Millimetern höhenverstellbar. Sie lässt sich einfach in das Verbindungsprofil der Stehfalzklemme oder – bei einer Hochkant-Montage – auch in ein Schienensystem einklicken. Für die Schienenoption bietet Aerocompact die X40/50-Montageschiene aus dem Compactpitch-Systembaukasten an. Sie lässt sich mit einem XPN-Kreuzverbinder direkt auf der Stehfalzklemme befestigen. Mit dem Planungstool „Aerotool“ kann man die unterschiedlichen Varianten schnell und bequem auslegen und einen Statikbericht erstellen.

Die neuen Klemmen sind laut Hersteller kompakt und daher gut lagerbar. Sie sollen Windlasten von ca. 220 Kilometern pro Stunde und Schneelasten von über 3 kN/m2 standhalten. Die Messwerte stammen aus Tests eines unabhängigen Zertifizierungsinstituts an unterschiedlichen Dachtypen. Aaerocompact gibt eine Garantie von 25 Jahren auf die neuen Klemmen.

„Mit den neuen Gleitfalzklemmen vervollständigen wir unsere Produktfamilie. Ob Domico, Zambelli oder Klip-lok – wir haben jetzt für jedes Markendach eine kompartible Lösung im Programm“, erklärt Christian Ganahl, CTO bei Aerocompact. Zu dem bisherigen Stehfalzklemmen-Sortiment zählen Doppelfalzklemmen, Winkel- und Snap-Falzklemmen sowie Rundfalzklemmen. Aerocompact hat alle Klemmentypen für die Photovoltaik-Montage auf Blechfeldern getestet. Die Auswertungen zeigen laut Hersteller eine enorm hohe Klemmkraft.

13.7.2021 | Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH