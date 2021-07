Grenzebach, Hersteller von Anlagen für die Produktion von Flachglas, hat sein Portfolio für Ziehglas umfassend überarbeitet. Denn allein in China ist die Installation von mehr als 160 Ziehglaslinien speziell für den Photovoltaik-Markt geplant.

Von 2021 bis 2030 plant die chinesische Regierung, jährlich 80 bis 160 Gigawatt Solarleistung zu installieren. Das bedeutet einen starken Anstieg der Nachfrage nach Solarglas, auf den die Glashersteller reagieren müssen. Allein in China ist die Installation von mehr als 160 Ziehglaslinien für Solarglas geplant.

Neue und umgestaltete Produkte im Grenzebach-Ziehglasportfolio

Grenzebach ist auf diese immense Nachfrage eigenen Angaben zufolge gut vorbereitet. Seit Jahrzehnten liefert das Unternehmen Anlagen für die Herstellung von Flachglas. Um die steigende Nachfrage der Photovoltaik-Branche zu befriedigen, hat das Unternehmen das Portfolio von Ziehglaslinien für Solarglas umfassend überarbeitet und mit neuen Technologien um eine state-of-the-art Produktlinie ergänzt. Denn Ziehglas wird den Anforderungen deutlich besser gerecht als Floatglas mit seiner unstrukturierten Oberfläche.

Ziehglas wird auch als Walzglas oder Strukturglas bezeichnet, da seine Dicke und Oberflächenstruktur durch ein Rollenpaar definiert wird. Bei diesem Verfahren fließt das geschmolzene Glas aus dem Ofen und staut sich vor diesem Rollenpaar. Die Dicke des Glases wird durch den Schlitz eingestellt, der sich aus dem Abstand zwischen den beiden Rollen ergibt. Eine der beiden Rollen kann dabei eine strukturierte Oberfläche aufweisen – daher Strukturglas (englisch: pattern glass). Für die Herstellung von Solarglas wird eine spezielle Struktur verwendet, damit das in das Modul einfallende Sonnenlicht zur Solarzelle hin fokussiert wird und somit die Effizienz des Moduls erhöht.

Heutzutage werden in neuen und fortschrittlicheren Ziehglaslinien Schmelzöfen mit bis zu 1.200 Tonnen Glasschmelzkapazität installiert. Da die nachfolgenden Prozessschritte eine solche Menge nicht alleine bewältigen können, versorgt jeder Ofen typischerweise mehrere Cold-End Linien.

Komplette Ziehglaslinien für Solarglas

Grenzebach liefert sowohl die Heiß- als auch die Kaltend-Technologie – also die komplette Fertigungslinie mit allen Bestandteilen vom Kühlofen über das kalte Ende mit Förder-, Schneid- und Stapeltechnik. Hohe Effizienz und Flexibilität werden durch zuverlässiges Equipment gewährleistet, wie etwa Roboter mit hoher Stapelgenauigkeit. Im Anschluss an die Schneidlinie liefert Grenzebach auch Fördertechnik und Automatisierungstechnik, um das Rohglas zur Weiterverarbeitung zu befördern. In diesem Schritt werden zum Beispiel Kanten geschliffen und für den späteren Einsatz im Solarmodul vorbereitet. Hier zahlt sich die Schnittpräzision aus, indem sie die Effizienz und Taktzeit beim Schleifen steigert und die Kosten für teures Schleifmaterial reduziert.

21.7.2021 | Quelle: Grenzebach | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH