Zubau der Stromleistung aus erneuerbaren Energien 2020 weltweit: Irena meldet Rekordzuwachs

Im Jahr 2020 sind weltweit 127 GW Photovoltaik-Leistung und 111 GW Windkraft neu installiert worden. Damit schließen Wind und Sonne immer mehr zur Wasserkraft auf, die nach wie vor die leistungsstärkste erneuerbare Energie ist. Über alle erneuerbaren Energie gesehen, gab es 2020 einem Rekordzubau von 10 Prozent.

Nach den von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) veröffentlichten Daten betrug der Zubau der Stromleistung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 weltweit mehr als 260 Gigawatt (GW). Das waren 50 % mehr als im Jahr 2019. Dabei entfielen mehr als 80 % der im letzten Jahr neu hinzugekommenen Stromleistung auf die erneuerbaren Energien. Dabei entfielen 91 % davon auf Photovoltaik und Windenergie.

Der wachsende Anteil der erneuerbaren Energien ist zum Teil auf die Netto-Stilllegung der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen in Europa, Nordamerika und erstmals auch in Eurasien (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Russische Föderation und Türkei) zurückzuführen. Der Gesamtzuwachs aus fossilen Brennstoffen fiel von 64 GW im Vorjahr auf 60 GW im Jahr 2020, was den anhaltenden Abwärtstrend bei fossilen Brennstoffen verdeutlicht.

Der Beginn des Jahrzehnts der erneuerbare Energien

„Trotz der schwierigen Zeit markiert 2020 den Beginn des ‚Jahrzehnts der erneuerbare Energien‘, sagt Irena-Generaldirektor Francesco La Camera. „Die Kosten sinken, die Märkte für saubere Technologien wachsen. Noch nie waren die Vorteile der Energiewende so deutlich.“ Laut La Camera ist der Trend unaufhaltsam. Wie aber die Vorschau der Irena World Energy Transitions Outlook zeige, gebe es noch eine Menge zu tun. „Unsere 1,5°C-Prognose zeigt, dass erhebliche geplante Energieinvestitionen umgelenkt werden müssen, um die Ziele für 2050 zu erreichen. In diesem kritischen Jahrzehnt des Handelns muss die internationale Gemeinschaft diesen Trend als Inspirationsquelle betrachten, um weiter zu kommen“, so der Generaldirektor.

Ende 2020 belief sich die Stromleistung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 auf 2 799 GW, der Zubau belief sich damit auf rund 10 %. Der größte Anteil entfällt dabei nach wie vor auf die Wasserkraft (1 211 GW), obwohl Solar- und Windkraft rasch aufholen. Die beiden variablen Quellen erneuerbarer Energien dominierten die Leistungserweiterung im Jahr 2020 mit 127 GW bzw. 111 GW an neuen Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

China und die USA waren die beiden herausragenden Wachstumsmärkte im Jahr 2020. China, das bereits der weltweit größte Markt für erneuerbare Energien ist, hat im vergangenen Jahr 136 GW hinzugefügt. Wobei der Großteil auf 72 GW Windkraft und 49 GW Solarenergie entfiel. Die USA installierten im vergangenen Jahr 29 GW an erneuerbaren Energien, fast 80 % mehr als 2019, davon 15 GW Solarenergie und rund 14 GW Windkraft. Afrika verzeichnete eine konstante Expansion mit einem Anstieg von 2,6 GW, etwas mehr als 2019, während Ozeanien die am schnellsten wachsende Region blieb (+18,4 %), wenn auch ihr Anteil an der globalen Kapazität gering ist und die Expansion fast zur Gänze von Australien getragen wurde.

Zubau der Stromleistung aus erneuerbaren Energien 2020 nach Technologie:

Wasserkraft: Das Wachstum der Wasserkraft erholte sich 2020, nachdem sich die Inbetriebnahme mehrerer großer Projekte im Jahr 2019 verzögert hatte. China stockte um 12 GW auf, gefolgt von der Türkei mit 2,5 GW.

Windkraft: Der Ausbau bei Windkraft hat sich 2020 im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt (111 GW gegenüber 58 GW im letzten Jahr). China stockte um 72 GW auf, gefolgt von den USA (14 GW). Zehn weitere Länder erhöhten ihre Windkraftleistung um mehr als 1 GW im Jahr 2020. Der Anteil der Windenergie-Anlagen auf See an der gesamten Windkraftkapazität stieg 2020 auf rund 5 %.

Photovoltaik: Die Gesamtkapazität der Solarenergie ist nun in etwa auf gleicher Höhe mit der Windkraft. Das ist vor allem auf den Ausbau in Asien (78 GW) im Jahr 2020 zurückzuführen. Größere Kapazitätssteigerungen verzeichneten China (49 GW) und Vietnam (11 GW). Japan hat ebenfalls um mehr als 5 GW erhöht und Indien und die Republik Korea haben ihre Photovoltaik-Leistung um mehr als 4 GW aufgestockt. Die USA haben um 15 GW erhöht.

Bioenergie: Der Netto-Ausbau sank 2020 um die Hälfte (2,5 GW gegenüber 6,4 GW im Jahr 2019). China erweiterte seine Bioenergieleistung um über 2 GW. Europa, die einzige andere Region mit einem signifikanten Ausbau im Jahr 2020, fügte 1,2 GW an Bioenergie hinzu, ähnlich wie im Jahr 2019.

Geothermie: Sehr geringer Ausbau im Jahr 2020. Die Türkei steigerte ihre Kapazität um 99 MW. Geringfügige Erweiterungen in Neuseeland, den USA und Italien.

Netzunabhängiger Strom: Die netzunabhängige Stromleistung wuchs im Jahr 2020 um 365 MW (2 %) und erreichte 10,6 GW. Solarstrom wuchs um 250 MW auf 4,3 GW und Wasserkraft stagnierte bei ca. 1,8 GW.

Die Irena-Studie zum Zubau der weltweiten Stromleistung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.