Andritz saniert größtes Wasserkraftwerk in Mosambik

Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), Mosambiks führendes Wasserkraft-Energieunternehmen, hat Andritz mit der Sanierung des Kraftwerks Cahora Bassa beauftragt. Der Auftragswert liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Cahora Bassa ist das größte Wasserkraftwerk in Mosambik und eines der größten in Afrika. Das 1975 in Betrieb genommene 2.075-Megawatt (MW)-Kraftwerk am Sambesi-Fluss liefert mehr als die Hälfte des Stroms in Mosambik und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer. Das Sanierungsprojekt von HCB mit dem Namen REABSUL II zielt darauf ab, die Effizienz, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit der Anlage zu verbessern. Die Leistung der Turbinen wird um mehr als 4 Prozent auf 433 MW pro Einheit erhöht.

Lieferumfang für die Sanierung des Wasserkraftwerks

Andritz wird fünf neue, hochmoderne 480-MVA-Generatoren, fünf neue Francis-Turbinenlaufräder, Steuer- und Schutzsysteme sowie hydromechanische Strukturen liefern. Der Auftragsumfang umfasst Konstruktion, Engineering, Fertigung und Lieferung der hocheffizienten Ausrüstungen. Dazu gehören zudem Montage, Tests und Inbetriebnahme am Projektstandort.

Geplanter Ablauf des Projektes in Mosambik

In einer dreijährigen Vorbereitungszeit wird die neue Ausrüstung konstruiert und gefertigt sowie die Baustelleninfrastruktur vorbereitet. Danach werden die Maschinensätze von Cahora Bassa nacheinander erneuert. Der stabile und ununterbrochene Betrieb der anderen Maschinensätze ist dabei sicherzustellen. Dies ist eine große Herausforderung, insbesondere bei der Sanierung der gemeinsamen Systeme. Zudem erfordert es eine gründliche Abstimmung mit der Sanierung der Umspannstation Songo, die HCB parallel dazu durchführen wird.

Andritz-Gruppe

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien. Dazu gehören Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Andritz Hydropower

Andritz Hydropower ist ein weltweiter Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke. Basierend auf 185 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von 489 Gigawatt bieten das Unternehmen Lösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke, von Kleinwasserkraftwerken bis hin zu Großanlagen. Digitale Lösungen, Dienstleistungen für den Betrieb und die Wartung von Wasserkraftwerken sowie Turbogeneratoren für die thermische Industrie gehören dazu.

Quelle: Andritz-Gruppe | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH