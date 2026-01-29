Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft zeigt auf seinem neuen Infoportal „Sicher durch die Dunkelflaute“, wie Deutschlands Stromsystem mit Dunkelflauten fertig werden kann.

Wie kommen wir sicher durch die Dunkelflaute, heute, morgen und auch übermorgen? Dieses Thema ist Gegenstand kontroverser öffentlicher Diskussion. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) will diese Debatte neueinordnen. Mit einem umfassenden Infoportal will der Verband aufzeigen, dass Deutschland sicher durch die Dunkelflaute kommt und wie ein modernes Stromsystem sie bewältigt.

Dunkelflauten sind zeitlich begrenzte Wetterlagen mit vorübergehend geringer Wind- und Solarstromerzeugung. In der öffentlichen Diskussion werden sie häufig als Nagelprobe oder schlimmer noch als unüberwindbare Hürde für ein erneuerbares Stromsystem dargestellt. Tatsächlich ist Deutschland laut BNE bereits heute in der Lage, Dunkelflauten sicher zu bewältigen – und wird es auch künftig sein. Mit rund 60 Prozent erneuerbarem Strom, ergänzt durch flexible Kraftwerke, Speicher und europäischen Stromhandel, ist das System robust und wird mit fortschreitender Elektrifizierung noch flexibler.

Die Schlüssel zur Versorgungssicherheit liegen nach Einschätzung des Verbandes in Nachfrageflexibilität und Speichern. Verbrauch kann man gezielt verschieben, Batteriespeicher glätten Lastspitzen und senken den Bedarf an teuren Spitzenkraftwerken. Diese Flexibilitätsoptionen sind marktreif und werden bereits heute über die Strommärkte aktiviert.

Für längere Überbrückungszeiträume ergänzen erneuerbare Langzeitspeicher das System. Biogas, Biomethan und perspektivisch grüner Wasserstoff kann man saisonal speichern und flexibel verstromen. Mit wachsender Verfügbarkeit dieser Lösungen sinkt der Bedarf an neuen fossilen Kapazitäten kontinuierlich.

Versorgungssicherheit entsteht so durch den technologieoffenen Wettbewerb von Flexibilität, Speichern und erneuerbaren Brennstoffen. Bei allen Diskussionen über den genauen Weg wird dieses Zielbild in der gesamten Energiewirtschaft geteilt.

„Dunkelflauten sind dank eines intelligenten Stromsystems heute, morgen und übermorgen sicher beherrschbar“, sagt Robert Busch, Geschäftsführer des BNE. „Mit Flexibilität sowie kurz- und langfristigen Speichern und steuerbaren Erzeugungskapazitäten lässt sich ein klimaneutrales, resilientes und bezahlbares Stromsystem aufbauen, das auch die längere Dunkelflaute zuverlässig übersteht.“

Das neue Infoportal “Sicher durch die Dunkelflaute” ist unter diesem Link zu finden.

Laut einer Analyse des Photovoltaik-Anbieters 1Komma5° sind Dunkelflauten in Deutschland selten.

