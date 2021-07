Das Brennstoffzellengerät Bluegen von Solidpower ist nun bei über 100 Fachgroßhändlern der GC Gruppe an mehr als 850 Standorten erhältlich.

Der Hersteller von Brennstoffzellen Solidpower hat mit dem SHK-Großhändler GC-Gruppe eine Kooperation vereinbart. Der SHK-Großhändler nimmt demnach das Mikro-KWK-Brennstoffzellengerät Bluegen in sein Produktportfolio auf. Dieses ist nun bei über 100 Fachgroßhändlern an mehr als 850 Standorten erhältlich. „Wir sehen uns hier ganz klar in der Verantwortung unseren Kunden emissionsarme Energiesysteme anzubieten und so die Erreichung der Klimaziele zu unterstützen”, sagt Jörn Hedtke, Verkaufsleiter Heizung der GC Gruppe. „Der Bluegen kann etwa vorhandene Solarpanels, die eben nicht rund um die Uhr Strom liefern, wunderbar ergänzen, da er dauerhaft Strom erzeugt. Das ist ein weiterer, sehr erfreulicher Schritt in Richtung autonomer Stromversorgung, den wir unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit Solidpower nun anbieten können.”

Gerade im Gebäudebereich müssen CO 2 -Emissionen reduziert werden. Mit der Brennstoffzellentechnologie von Solidpower ist das schon heute möglich. „Wir haben jüngst das größte Werk für die Produktion von Brennstoffzellen Stacks eröffnet, um den steigenden Bedarf an CO 2 -reduzierter Stromproduktion decken zu können”, sagt Matthias G. Adler, CSO der Solidpower Gruppe. „Wir freuen uns einen so starken Vertriebspartner wie die GC Gruppe an unserer Seite zu haben, um den Bluegen flächendeckend in Deutschland verfügbar zu machen”.

Brennstoffzellengerät Bluegen erzeugt bis zu 13.000 kWh Strom im Jahr

Das Brennstoffzellengerät Bluegen BG-15 verfügt über eine elektrische Leistung von bis zu 1,5 kW. Es kann bis zu 13.000 kWh Strom im Jahr produzieren. Neben der Stromproduktion wird durch die Nutzung der verbleibenden Wärme ein Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90 % erreicht. Der Nutzer kann mehrere Brennstoffzellengeräte parallel betreiben. Daher ist das Produkt für Einfamilienhäuser mit einem etwas höheren Stromverbrauch sowie für Gewerbekunden aus unterschiedlichen Bereichen geeignet.

Ein Bluegen BG-15 soll unkompliziert in der Installation sein. Das Gerät ist nicht größer als ein handelsüblicher Kühlschrank und soll zudem verschleißarm sein. Einfach mit dem Gasanschluss verknüpft steht es über Jahre leise und zuverlässig im Keller. Durch die staatliche Förderung soll sich das Brennstoffzellengerät zudem innerhalb weniger Jahre rechnen.

22.7.2021 | Quelle: Solidpower | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH