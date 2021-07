Im Neubaugebiet Neckarpark in Nürtingen entsteht ein Nahwärmenetz für 155 Wohneinheiten. Dafür werden in der bestehenden Heizzentrale des Hallenbades ein BHKW installiert. Hinzu kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die durch eine Photovoltaik-Anlage gespeist wird.

Mit fast 200.000 Euro unterstützt das baden-württembergische Umweltministerium die Stadt Nürtingen im Landkreis Esslingen beim Bau eines neuen Nahwärmenetzes. Das Nahwärmenetz soll zukünftig rund zehn Hausanschlüsse im Neubaugebiet Neckarpark energieeffizient mit Wärme versorgen. „Der Ausbau von Wärmenetzen ist ein wichtiger Baustein, damit wir auf unserem Weg hin zu einer effizienten und klimafreundlichen Wärmeversorgung weiter vorankommen“, sagt Umweltministerin Thekla Walker. “Dazu müssen wir Gebäude in Zukunft so bauen oder ambitioniert sanieren, dass sie weniger Energie zum Heizen und für Warmwasser benötigen, und wir den restlichen Wärmebedarf auf Basis erneuerbarer Energien abdecken können.”

Nahwärmenetz Neckarpark mit einem innovativen und schlüssigen Konzept

Für das jetzt geförderte Nahwärmenetz Neckarpark sollen verschiedene Energiegeneratoren für Wärmebereitstellung zum Einsatz kommen. So will man die bereits bestehende Heizzentrale des Hallenbades in Nürtingen um ein weiteres BHKW und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ergänzen. In den Sommermonaten erfolgt die Wärmeversorgung über die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Strom aus einer Photovoltaik-Anlage bezieht. Im Winter deckt das BHKW zum Großteil den Wärmebedarf. Um Spitzenlasten sowie Notfälle zu überbrücken, kann man einen Gaskessel zuschalten. Hohe Dämmstandards und geringe Rücklauftemperaturen ermöglichen zusätzlich, dass man das Wärmenetz ressourcenschonend und energieeffizient betreiben kann. „Die Stadt Nürtingen hat uns für ihr Wärmenetz ein innovatives und schlüssig aufgesetztes Konzept vorlegt, das sich durch einen hohen Grad an Effizienz auszeichnet“, betonte die Umweltministerin.

Der Neckarpark in Nürtingen befindet sich in schöner Lage direkt am Neckar. Auf dem etwa 14.100 Quadratmeter großen Gelände entstehen 155 Wohneinheiten in 10 Häusern mit einer gemeinsamen Tiefgarage. Neben Eigentumswohnungen sind in vier der Häuser Wohnungen für den geförderten Mietwohnungsbau geplant. Ein denkmalgeschütztes Gebäude will man zu einer Kindertagesstätte umbauen. Eine kleine denkmalgeschützte Kapelle wurde bereits entweiht. Nach der Sanierung soll diese der Gemeinschaft als Treffpunkt dienen.

22.7.2021 | Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH