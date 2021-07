Die Niederlande wird auf der Expo 2020 Dubai mit einem Pavillon vertreten sein, der als energieautarkes Biotop konzipiert ist. Ein Solardach mit organischer Photovoltaik von Armor Asca versorgt das Ökosystem mit Energie.

Anlässlich der von Oktober 2021 bis März 2022 stattfindenden Expo 2020 Dubai hat das Architekturbüro V8 Architects für den niederländischen Pavillon eine Miniaturwelt mit eigenem Klimasystem entworfen. Das energieautarke Biotop kann mit nachhaltigen Innovationen – insbesondere durch vertikale Landwirtschaft – Wasser, Energie und Lebensmittel produzieren. Der Pavillon wird über ein Photovoltaik-Solardach mit Energie versorgt, welches vom Designbüro Marjan van Aubel in Zusammenarbeit mit Armor Asca entwickelt wurde. Indem die organische PV die Sonnenstrahlen filtert, ermöglicht sie den Pflanzen im Ökosystem Photosynthese zu betreiben. Dies spielt es eine entscheidende Rolle für das natürliche Gleichgewicht des Biotops.

Organische PV bildet Solardach mit individuellem Design

Im Zentrum des von dem Designbüro Marjan van Aubel entworfenen Systems: die OPV-Folie von Armor Asca. Dank ihrer Semitransparenz, Flexibilität und großen Farbauswahl ist sie auf die Ansprüche von Architekten und Designern abgestimmt. Die Module aus organischer PV kann man nach der Expo 2020 problemlos demontieren und wiederverwenden.

„Die nach dem Vorbild von Kirchenfenstern konzipierten Solarmodule bilden das Dach des Pavillons. Sie vermitteln den Besuchern den Eindruck, sich in einer riesigen zeitgenössischen Kirche zu befinden. Mit herrlichen Lichtreflexionen und einer Vielzahl von Farbschattierungen. Ohne die OPV-Technologie von Armor Asca, die ein breites Spektrum an Farbtönen und enorme Freiheit in puncto Design bietet, wären wir niemals in der Lage gewesen, diesen MoiréEffekt zu erzielen“, sagt Marijan van Aubel zu den Vorteilen, die die organische PV aufweist.

Neue Wege zur Nachhaltigkeit

„Unser Ziel ist es, möglichst viele verfügbare Flächen in intelligente anpassbare und CO 2 -arme Energiequellen zu verwandeln. Wir sind stolz, dass wir mit dem Designbüro Marjan van Aubel an diesem Projekt, welches nachhaltige Innovationen in den Mittelpunkt stellt, zusammenarbeiten konnten“, sagt Hermann Issa, Senior Vice President Business Development & Projektmanagement von Armor Asca.

23.7.2021 | Quelle: Armor Asca | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH