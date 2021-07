pvXchange mit neuer Geschäftsführung und Standort

Für den Solar-Großhändler pvXchange ist Volker Helfrich neu in der Geschäftsführung und löst Gerhard Cunze ab. Außerdem verlegt das Unternehmen Hauptsitz und Lager nach Main-Franken.

Die pvXchange Trading GmbH hat eine neue Geschäftsführung und einen neuen Standort. Wie der Solar-Großhändler mitteilte, hat Volker Helfrich seit dem 1. Juni 2021 die Geschäftsführung übernommen. Er löst damit Gerhard Cunze ab, der die Handelsfirma zusammen mit Martin Schachinger im Jahre 2015 gründete. Schachinger kommentiert monatlich die Preisentwicklungen am Photovoltaikmarkt. Cunze ziehe sich nun aber aus dem Geschäft zurück und konzentriere sich auf Adler Solar. Helfrich ist bei pvXchange bereits seit 2017 im Unternehmen in führender Position beschäftigt.

Mit dem Geschäftsführerwechsel einher geht auch eine Firmensitzverlegung in den Aschaffenburger Raum. Hauptsitz und Lageradresse ist fortan Schimborn, ein Ortsteil von Mömbris in Main-Franken. Der Standort Bremen bleibt weiterhin als Lager und Hauptumschlagplatz für Ersatzprodukte erhalten, während aus Mömbris ausschließlich Installateure bedient werden, die Neuanlagen bauen oder erweitern. Neben preiswerten Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern hat sich das Großhandels-Sortiment von pvXchange in den vergangenen Monaten um Zubehör wie Kabel, Stecker und Monitoring-Systeme, Energiespeicher und seit diesem Frühjahr auch Wallboxen erweitert.

Außerdem kann die pvXchange Trading GmbH neben einer neuen Geschäftsführung laut der Firmenmitteilung auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurückblicken.

