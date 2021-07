Preisaufschwung bei Solarmodulen im Juli gestoppt

Der Preisanstieg für Solarmodule ist im Juli 2021 vorerst zum Erliegen gekommen. Das geht aus der monatlichen Analyse von pv Xchange hervor. Lediglich bei bifazialen Modulen hielt der Preisauftrieb an.

Der Preisaufschwung bei Solarmodulen ist im Juli 2021 zunächst gestoppt. Das geht aus dem PV-Spotmarkt-Preisindex hervor. Der Index basiert auf einer Analyse von pv Xchange. In den ersten sechs Monaten 2021 hatte sich die Photovoltaik merklich verteuert. Wie nun pv Xchange-Geschäftsführer Martin Schachinger in seinem monatlichen Kommentar schreibt, haben die „aktuellen Photovoltaikmodulpreise nach einem kontinuierlichen Anstieg seit Jahresbeginn endlich wieder einmal eine Verschnaufpause eingelegt. Ob diese länger andauert oder die Preise in den kommenden Monaten sogar wieder nachgeben, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Zumindest die Siliziumpreise und damit auch die Wafer- und Zellpreise sind einem leichten Preisverfall ausgesetzt. Eine entscheidende Bewegung der allgemeinen Modulpreise ist vermutlich jedoch nicht vor dem vierten Quartal zu erwarten. Ob diese nach oben oder unten zeigt, hängt im Wesentlichen von der Entwicklung des internationalen Marktes ab.“

Der Preisaufschwung von Solarmodulen hielt im Juli einzig im Segment der bifazialen Module an. Der Preis betrug 0,38 Euro je Watt. Das waren 2,7 Prozent mehr als im Vormonat. Seit Jahresbeginn entspricht das einem Anstieg von 11,8 Prozent. Abwärts ging es dagegen für Mainstream-Module. Sie waren im Juli 4,0 Prozent günstiger zu haben als im Juni. Im Jahresverlauf steht allerdings eine Verteuerung von 4,3 Prozent zu Buche. Unverändert bleiben die Preise für Low-Cost-, All-Black- und High-Effiency-Module. Seit Jahresanfang sind diese Modultypen aber auch bereits zwischen 6,1 und 12,5 Prozent teurer geworden.

26.7.2021 | Quelle: pvXchange | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH