Biokraftstoffe bringen Multi-Fuel-Traktoren auf Touren

Wissenschaft und Industrie haben gemeinsam ein Konzept für einen Traktor entwickelt, der sowohl erneuerbare als auch fossile Kraftstoffe tanken und mischen kann. Das könnte dem Einsatz von Biokraftstoffen für Landmaschinen einen Schub geben.

Biokraftstoffe könnten künftig verstärkt Multi-Fuel-Traktoren antreiben. Darauf weist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) hin. Demnach haben der Landmaschinenhersteller John Deere, das Technologie- und Förderzentrum Straubing und die Technische Universität Kaiserslautern gemeinsam ein Konzept für einen Multifuel-Traktor bzw. für Multifuel-Motoren in Landmaschinen entwickelt. Das Motorsystem erlaubt dabei den Einsatz zweier nachhaltiger Biokraftstoffe, wie Pflanzenölkraftstoff oder Biodiesel, oder konventionellem Dieselkraftstoff. Die Kraftstoffe können als Mischungen oder als Reinkraftstoffe zum Einsatz kommen. Das war bisher technisch nicht möglich.

Neben dem Preisabstand zum Dieselkraftstoff ist die Beschränkung auf einen Kraftstoff für die gesamte Nutzungsdauer eines Schleppers ein Hemmnis für die Nutzung von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft. Die Partner haben nun Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel, aber auch konventioneller Dieselkraftstoff als Reinkraftstoffe und in diversen Mischungen erfolgreich getestet. Der Test war ferner Teil des Projektes „Entwicklung und Feldtest eines Abgasstufe 5 Multi-Fuel-Traktors (Must5-Trak)“. Dabei erkennen verschiedene Sensoren diese Kraftstoffmischungen, so dass über die Motorsteuerung die Wahl der optimalen Betriebspunkte erfolgt.

Damit könnten Land- und Forstbetriebe CO 2 -Emissionen senken und auf Preisvolatilität bzw. unterschiedliche Verfügbarkeit am Kraftstoffmarkt reagieren. Der Traktor hält zudem die Abgasvorschriften nach EU Stufe V mit allen Kraftstoffkombinationen ein. Für Biokraftstoffe wäre mit solchen Multi-Fuel-Traktoren ein Hemmnis beseitigt, was Landwirten ermöglicht, hohe Anteile erneuerbarer, klimafreundlicher Kraftstoffe zu nutzen.

Das Projekt MUST5-TRAK geht nach rund drei Jahren Forschung dem Ende entgegen. Es ist Verbundforschungsvorhaben vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Die Förderung erfolgt ferner über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR). Interessierte können die Ergebnisse des Projektes im Detail am 12. August 2021 im Rahmen der Abschlussveranstaltung erfahren.

29.7.2021 | Quelle: FNR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH