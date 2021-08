Russisches Forschungsteam entwickelt neue Anlage für solare Entsalzung

Ein Team der Ural Federal University hat eine neue Anlage für solare Entsalzung entwickelt. Sie soll ein höheres Output ermöglichen.

Die Anlage für solare Entsalzung arbeitet nach dem Verdampfungsprinzip: die Sonnenenergie lässt das Wasser verdampfen. Das salzfreie Destillat wird aufgefangen und genutzt.

Der Clou der Anlage ist ein Hohlzylinder. Dieser rotiert ganz langsam, mit lediglich einer halben Umdrehung pro Minute. So benetzt sich das Innere mit einem sehr dünnen Salzwasserfilm. Sonnenkollektoren erwärmen das Salzwasser, bevor es in den Zylinder gelangt. Durch den dünnen Film und die Erwärmung verdunstet das Wasser sehr schnell. Der Elektromotor für den Zylinderantrieb läuft mit Solarstrom.

Solare Entsalzung für gut zwölf Liter Trinkwasser pro Tag

Im kalt-gemäßigten und eher feuchten Kontinentalklima in Jekaterinburg funktioniert die Anlage zwischen Juni und September, berichtet das Forschungsteam. In den heißesten Monaten, also von Juni bis August, liefere die Anlage im Vergleich zu herkömmlichen solaren Entsalzungsanlagen 280 Prozent mehr Trinkwasser. In den übrigen Monaten seien es zwischen 300 und 400 Prozent. “Die Anlage produziert im Sommer bis zu 12,5 Liter Trinkwasser pro Tag”, sagt Entwicklungsingenieur Alharbawi Naseer Tawfiq Alwan. In den übrigen Monaten seien es 3,5 Liter pro Tag. Diese Daten gelten für Jekaterinburg. In Ländern mit hoher Solarstrahlung sei auch der Ertrag höher.

Die neue Entsalzungstechnologie soll mit ihrem einfachen Design und geringen Kosten vor allem für sonnenreiche Länder in Asien und Afrika geeignet sein. Aus dem Prototypen soll nun ein Produkt werden, das von Laien genutzt werden kann. Zugleich will das Forschungsteam die Leistung noch weiter steigern und die Anlage möglichst für verschiedene Klimazonen nutzbar machen. Dabei sollen die Kosten niedrig bleiben.

Anlagen für die solare Entsalzung gibt es schon lange. Die gesunkenen Kosten für PV-Strom machen auch elektrische Technologien im großen Stil interessant – zum Beispiel in Saudi-Arabien.

02.08.2021 | Quelle: Ural Federal University, Pressetext | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH