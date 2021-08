Team Sonnenwagen Aachen stellt Solarauto für “Solar Challenge Morocco” vor

Am Montag Abend hat das Aachener „Team Sonnenwagen“ in einer Online-Schaltung seinen neuen Rennwagen vorgestellt - den Covestro Photon.

Mit dem neuen Solarauto will das Team sein erstes Rennen in Marokko bestreiten, die Solar Challenge Morocco 2021. “Nach zwei Jahren harter Arbeit sind wir endlich so weit, den neuen Sonnenwagen präsentieren zu können”, sagt Simon Quinker, zweiter Vorsitzender von Team Sonnenwagen Aachen. “Durch den Einsatz innovativer Technologien ist der Covestro Photon unser effizientester Sonnenwagen”. Der Hauptsponsor Covestro hat seinen Vertrag mit dem Team bis 2023 verlängert.

World Solar Challenge 2021 in Australien fällt aus

Das Rennen in Marokko ist ein Ersatz für die World Solar Challenge, die in Australien geplant war. Die Solar Challenge Morocco wird im Oktober 2021 stattfinden. Im Gengensatz zur World Solar Challenge wird das Rennen nicht an einem Stück, sondern in fünf Etappen gefahren. Die Etappenzeiten entscheiden über den Sieger des Rennens. Nun muss das Team für den mehrwöchigen Aufenthalt die Versorgung, Unterkunft und Logistik für 45 Personen, einen hochtechnologischen Solarrenwagen und eine portable Werkstatt. Für das Team Sonnenwagen wird es das erste Rennen auf dem afrikanischen Kontinent sein.

Team Sonnenwagen Aachen ist ein Verein Studierender der RWTH und FH Aachen. Das Team entwickelt und baut die Solarrennwagen selbst, um zu zeigen, wie solare Mobilität aussehen kann. Im aktuellen Rennwagen, der bereits in die dritte Generation geht, stecken zwei Jahre Entwicklung, mehr als 6 Jahre Erfahrung und finanzielle wie auch technische Unterstützung mehrerer Partner aus der deutschen und internationalen Industrie.

Covestro bleibt Hauptsponsor bis 2023

Der Hauptsponsor, Polymer-Hersteller Covestro, verlängert seine Sponsorentätigkeit für das Team Sonnenwagen Aachen bis 2023. Das beinhaltet die Förderung von zwei neuen Solarrennwagen. Diese sollten eigentlich bei der Bridgestone World Solar Challenge in Australien antreten. Stattdessen wird der „Covestro Photon“ an verschiedenen Rennen in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) teilnehmen – darunter die Solar Challenge Morocco 2021.

Die Rennen aus der Familie “Solar Challenge” gibt es auf vielen Kontinenten. Das Solarauto-Rennen American Solar Challenge ist zum Beispiel am 22. Juli gestartet und läuft noch bis zum 7. August. Dabei gehört das Team Esteban aus Montreal zu den Favoriten.

Covestro nutzt die Solarautos auch, um neue Werkstoff unter extremen Bedingungen zu testen: sehr hohe UV-Strahlung, hohe Temperaturen und mechanische Erschütterungen während der Fahrt. Damit will das Unternehmen publikumswirksam zeigen, dass seine Materialien für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet sind. Neben teilweise biobasierten Rohstoffen sollen im nächsten Solarauto auch rezyklierte Kunststoffe eingesetzt werden. Covestro entwickelt schon seit längerem Materiallösungen für die Elektromobilität, setzt aber auch auf die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien wie die Solar- und Windkraft.

03.08.2021 | Quelle: Covestro | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH