Solarwatt gründet Photovoltaik-Vertriebsgesellschaft in Großbritannien

Solarwatt hat in Großbritannien eine neue Vertriebsgesellschaft gegründet, die Solarwatt Technologie Ltd. Die Gründung des Tochterunternehmens sei der „nächste logische Schritt“, nachdem Solarwatt seit 2018 auch im Photovoltaik-Markt Großbritannien aktiv ist.

Zudem reagiere Solarwatt damit auf die steigende Nachfrage nach Photovoltaik-Systemen in Großbritannien. Der Brexit schreckt Solarwatt nicht ab. Solarwatt-CFO Sven Böhm zeigt sich zuversichtlich: “Insbesondere das vergangene Jahr hat uns deutlich gezeigt, wie stark der PV-Markt im Vereinigten Königreich wächst. Dieses Potenzial wollen wir nicht ungenutzt lassen und unseren Kunden, Partnern und Lieferanten stattdessen eine direkte Anlaufstelle für eine noch effizientere Geschäftsabwicklung bieten.”

Solarwatt will auf bestehende Vertriebskooperationen aufbauen und möglichst viele neue Premium-Installateure als Partner gewinnen.

Photovoltaik-Umsatz von Solarwatt in Großbritannien um 100 Prozent gewachsen

Trotz Corona erzielte Solarwatt im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 100 Prozent in Großbritannien. Im noch laufenden Jahr plant die Solarwatt Technologies Ltd nun unter anderem, ein eigenes Lager in Slough in Südengland. Auf diese Weise will Solarwatt die Transportwege zu den Kunden besser planen und organisieren.

Die gesamte Photovoltaik-Kapazität in Großbritannien hat im vorigen Winter 14 GW überschritten. Trotz des schnellen Wachstums liegt Großbritannien im Bestand aber immer noch deutlich hinter Deutschland mit rund 53 GW. Laut dem Branchenverband Solarpower Europe ist zudem der derzeit drittgrößte Heimspeichermarkt in Europa mit einer Speicherkapazität von 38 MWh.

Solarwatt wurde 1993 gegründete. Das Unternehmen sitzt in Dresden und ist nach eigenen Angaben heute europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Solarmodulen. Es gehöre zudem zu den führenden Anbietern von Stromspeichern. Weltweit sind mittlerweile rund 600 Mitarbeiter bei Solarwatt beschäftigt.

05.08.2021 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH