Mini-PV: Offgrid-Lösung für Balkonkraftwerke

Ein neues Erweiterungsgerät von Zendure ermöglicht es, Solarstrom aus dem Steckersolar-Speicher Offgrid zu nutzen. Auch der Anschluss von tragbaren Solarmodulen ist möglich.

Zendure, Hersteller von Speichern für Balkonkraftwerke und mobilen Powerstationen, hat mit dem Ace 1500 eine Erweiterung für seinen Balkonkraftwerkspeicher Solarflow herausgebracht. Das neue Gerät ermöglicht es, den gespeicherten Solarstrom mit auf Reisen zu nehmen. Solarflow besteht aus einem Hub und einer oder mehreren Batterien, in der man die Energie speichert. Ohne Ace 1500 können Nutzer:innen die Energie jedoch nicht mitnehmen, denn Solarflow ist netzgebunden. Ace 1500 kann man ganz einfach auf eine oder mehrere Batterien draufsetzen und so mit dieser verbinden. Dann kann man die gespeicherte Energie auch unterwegs benutzen. Die Batterien mit Ace fungieren dann wie eine mobile Powerstation.

Dieses Angebot richtet sich vor allem an Camper. Denn auf der Fahrt in den Campingurlaub fehlt oft eine Stromquelle, die bei Notfällen zum Einsatz kommen kann. Und auch auf abgelegenen Stellplätzen ist nicht immer eine externe Stromversorgung gesichert. Die neue Lösung Solarflow Ace von Zendure lässt sich On-Grid und Off-Grid verwenden. Sie versorgt unterwegs mit Strom und dient als Backup-Stromquelle im Freien und für Notfallsituationen.

Ace 1500 ist mit den AB1000/AB2000-Batterien von Zendure kompatibel und Nutzer:innen können kann sie mit maximal vier Batterien verbinden – ganz ohne Kabel. So können je nach Batterietyp und -anzahl bis zu 7,86 kWh gespeichert und mitgenommen werden. Mit Ace 1500 verwandelt sich der sonst netzgebundene Speicher unkompliziert via Plug&Play in eine portable Powerstation.

Zugleich dient Ace 1500 dazu, unterwegs Solarstrom zu gewinnen. Angeschlossen an Photovoltaik-Module, fließt der Solarstrom über Ace 1500 in die Batterien und wird dort gespeichert. Über den 1500-W-AC-Ausgang von Ace 1500 wird der Strom wiederrum weiter an das elektronische Gerät gegeben, dass man mit Strom versorgen will. Dank zusätzlichen 400-W-MPPT soll eine schnelle Ladung möglich sein. Zendure gewährt auf Ace 1500 eine Garantie von fünf Jahren.

Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH