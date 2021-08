Die beiden PV-Kraftwerke mit zusammen 14,6 MW Leistung stehen in der Stadt Leeton in New South Wales. Der Strom soll auf Händlerbasis auf dem nationalen Strommarkt verkauft werden. Stromabnahmeverträge (PPA) hat Photon Energy daher nicht abgeschlossen.

Die Photon Energy Group, ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, hat zwei Photovoltaik-Solarparks in Australien in Betrieb genommen. Die neuen Solarparks Leeton und Fivebough befinden sich in Leeton im Bundesstaat New South Wales und haben eine Gesamtleistung von 14,6 MW. Dieser neueste Photovoltaik-Zubau erweitert die installierte Leistung der Gruppe in Australien auf 14,7 MW und ihr gesamtes proprietäres Portfolio an PV-Kraftwerken auf 89,3 MW.

Die Gemeinde Leeton liegt im Herzen des Murrumbidgee Irrigation Area. Dabei handelt es sich um eine der vielfältigsten Regionen Australiens, berühmt für die Produktion von Zitrusfrüchten und Wein. Es ist auch ein Gebiet mit erheblichem Energieverbrauch, das traditionell Energie aus großen Kohlekraftwerken importiert, die Hunderte von Kilometern entfernt liegen.

Als erste australische PV-Kraftwerke im IPP-Portfolio der Gruppe verwenden die Solarparks bifaciale PV-Module, die auf einachsigen Trackern montiert sind. Die Anlagen sind an das Netz von Essential Energy angeschlossen und werden voraussichtlich etwa. 27,8 GWh sauberen Strom pro Jahr produzieren.

Der Strom der beiden neuen Photovoltaik-Solarparks in Australien wird auf Händlerbasis auf dem nationalen Strommarkt verkauft, ebenso wie die vom den Kraftwerk erzeugten Large Generation Certificates (LGCs). Dies bedeutet, dass die Gesellschaft derzeit keine Stromabnahmeverträge (PPAs) abgeschlossen hat. In weiterer Zukunft könnten solche PPAs allerdings noch als Sicherungsmittel abgeschlossen werden.

Photon Energy hat die Projekte von Anfang an selbst entwickelt. Die Tochtergesellschaft Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd. hat die Planung, Beschaffung und den Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlagen erbracht. Die Konzerntochter Photon Energy Operations Australia Pty Ltd übernimmt die langfristige Überwachung, Betrieb und Wartung der Kraftwerke.

10.8.2021 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH