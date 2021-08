Ecoligo finanziert Photovoltaik-Anlage für Hotel in Kenia

Das Berliner Investmenthaus Ecoligo sammelt Darlehenskapital für eine Photovoltaik-Anlage, die auf dem Dach des kenianischen Sirikwa Hotel installiert werden soll.

Das Sirikwa Hotel ist ein kenianisches Hotel, das 1983 in Eldoret gegründet wurde und Gäste aus aller Welt empfängt. Besonders für Geschäftsreisende ist das Sirikwa Hotel ein beliebter Anlaufpunkt. Das Hotel legt laut Ecoligo großen Wert darauf, eine gemütliche Unterkunft mit einer vielfältigen Auswahl an Gästezimmern und Suiten zu bieten. Auf dem Hotel in Kenia soll eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 70 kW installiert werden. Dadurch werden einerseits die Stromkosten für das Sirikwa Hotel gesenkt und andererseits über die Gesamtlebensdauer der Anlage 1.350 Tonnen CO 2 eingespart.

Es handelt sich bei der Photovoltaik-Anlage um ein Aufdach-System. Die PV-Anlage soll 214 Solarmodulen von Yingli Solar aus der Modellreihe YL330P-35b sowie drei Wechselrichter von SMA enthalten. Der erwartete Stromertrag beträgt 121 MWh pro Jahr.

Der Endkunde Sirikwa Hotel bleibt ans Stromnetz des staatlichen Energieversorgers angeschlossen. Die erzeugte Solarenergie ist komplett für den Eigenbedarf gedacht und wird nicht ins Stromnetz eingespeist. In der Nacht oder an bewölkten Tagen, wenn nicht genug Solarenergie produziert wird, bezieht das Hotel weiter Strom aus dem Netz.

Projektname 70 kW Solaranlage – Sirikwa Hotel Finanzierungsvolumen 82.000€ Laufzeit 5 Jahre Zins 6,00 % Zinsen inkl. 0,50 % Early-Bird-Bonus (bis 09.09.2021) Tilgung 50% annuitätisch & 50% endfällig Mindestanlagebetrag 100 € Maximalanlagebetrag 25.000 € Standort Eldoret, Kenia

Weitere Informationen zur Photovoltaik-Anlage für das Sirikwa Hotel in Kenia sind unter diesem Link zu finden.

12.8.2021 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH