Huawei spendet solare Wechselrichter für Schule auf Bali

Die chinesische Huawei stellt der Öko-Privatschule Green School auf Bali Wechselrichter für eine Photovoltaikanlage zur Verfügung. Auf der Schule, die mit nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus baut, sind aktuell 118 Module im Betrieb.

Die chinesische Huawei spendet solare Wechselrichter für eine Schule auf Bali. Das teilte der Mischkonzern mit. Bali zählt zum südostasiatischen Inselstaat Indonesien. Die 2008 eröffnete Green School hat sich zum Ziel gesetzt, für eine nachhaltige Welt zu erziehen und grüne Führungskräfte heranzubilden. Markenzeichen der Öko-Privatschule ist ferner das Bauen mit Bambus.

“Es war von Anfang an unser Ziel, die Green School mit oder so nah wie möglich an 100 % erneuerbarer Energie zu betreiben. Die Wechselrichterspende hat uns geholfen, diesem Ziel näher zu kommen und unsere CO2-Emissionen um etwa 3,5 Tonnen pro Monat zu reduzieren.“ So äußerte sich John Hardy, der Gründer von Green School Bali. “Wir sind all unseren Partnern und Sponsoren sehr dankbar dafür, dass sie dies möglich gemacht haben.”

Module und Batteriespeicher

Derzeit besteht das Solar-PV-System der Schule aus 118 Solar-PV-Paneelen, außerdem einer Blei-Säure-Batteriebank mit 72 kWh Kapazität und Wechselrichtern. Anthony Vovers, Berater für erneuerbare Energien bei Green School Bali, sagte: “Der Wechselrichter ist leicht und kompakt. Die Installation war ferner ein Kinderspiel, und alle Verbindungen zum Netzwerk ließen sich leicht herstellen. Außerdem zeigt die einfache LED-Leuchte den Betriebsstatus des Wechselrichters auf einen Blick an”.

Zum Einsatz kommt der neueste Huawei-Wechselrichter SUN2000-10KTL-M0, der eine maximale Energieeffizienz von 98,6 % und geringere Wartungskosten bietet. “Als Unternehmen sind wir beeindruckt von den Fortschritten, die die Green School Bali in den letzten Jahren als Pionierin beim Aufbau einer nachhaltigen Einrichtung erzielt hat.” So äußerte sich Bruce Li, Managing Director des Huawei Asia-Pacific (APAC) Enterprise Digital Power Business.

“Bei Huawei sind wir bestrebt, saubere und erneuerbare Energie zu nutzen, um grüne Campusse mit geringen Kohlenstoffemissionen zu bauen. Unsere PV-Anlagen auf den Huawei-Campus haben eine Gesamtkapazität von 19,35 MW und erzeugten im Jahr 2020 über 12 Millionen kWh Strom. Dies entspricht somit einer Verringerung der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen um mehr als 5985 Tonnen”.

16.8.2021 | Quelle: Huawei | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH