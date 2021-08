Photovoltaik: SecondSol und Above kooperieren

Die Unternehmen Above und SecondSol arbeiten künftig bei der Inspektion und Austausch von PV-Anlagen und Komponenten zusammen. Damit wollen sie eine Lösung für gebrauchte Photovoltaik anbieten.

Secondsol, ein Marktplatz für gebrauchte Photovoltaikanlagen und -komponenten, arbeitet mit dem Inspektionsspezialisten Above zusammen. Wie die Unternehmen mitteilten, integriert Above den PV-Marktplatz in seine Plattform zur Inspektion von Solaranlagen, SolarGain. Die Cloud-basierte Plattform SolarGain liefere Erkenntnisse für die Verwaltung von PV-Anlagen bis hin zum Modul. Die Plattform ermögliche zum Beispiel Zustandsüberwachung auf Modulebene, Bereitstellung von Nachweisen für Garantieansprüche und Repowering-Entscheidungen.

Die Solartechnologie entwickelt sich schneller als je zuvor und macht Module billiger und effizienter. Diese rasante technologische Entwicklung hat dazu geführt, dass PV-Module innerhalb weniger Jahre nach ihrer Herstellung nicht mehr verfügbar sind, was eine große Herausforderung für Manager von Solaranlagen, Betriebsführer und Wartungsmitarbeiter darstellt, die Ersatzmodule benötigen. Dieses Phänomen führt häufig zu einem teilweisen Repowering, um Bereiche einer Anlage für die Ersatzteilversorgung zu verwenden.

“Unser Blick auf die wachsende Solarbranche macht deutlich, dass die Veralterung von Komponenten und die Entsorgung zu einer großen Herausforderung werden, der sich die Branche stellen muss. Mit unserer Digital-Twin-Software können wir unseren Kunden helfen, Probleme auf Modulebene zu identifizieren und zu lösen, was regelmäßig zum Austausch von Modulen führt. Die Partnerschaft mit SecondSol lag auf der Hand”, so Will Hitchcock, CEO von Above.

Richtiges Produkt für Gebrauchte

Der Marktplatz von SecondSol bietet Solaranlagenbetreibern eine effiziente Möglichkeit, PV-Produkte zu beschaffen und zu verkaufen. SecondSol bietet sowohl historische neue Module als auch gebrauchte Module aus Repowering- und Modernisierungsprojekten an. Die Kenntnis der elektrischen und physikalischen Eigenschaften der Module ist für den Austausch entscheidend. Durch die Integration des SecondSol-Marktplatzes erhalten Nutzer sofortigen Zugriff auf ein Verzeichnis früherer Modulvarianten.

“Die Suche nach dem richtigen Produkt ist immer eine zeitraubende Angelegenheit für Anlagenbesitzer und O&M-Anbieter. Durch die Kooperation mit Above sind Hersteller und Händler nun erstmals direkt mit einer PV-Anlage verbunden. Diese Digitalisierung optimiert die Prozesse auf beiden Seiten und spart wertvolle Zeit und Kosten. Sie ermöglicht zudem völlig neue Vertriebswege für SecondSol-Nutzer.” Stefan Wippich, Geschäftsführer von SecondSol

Die leistungsstarke Kombination der fortschrittlichen Inspektions- und Analyseplattform von Above mit dem PV-Marktplatz von SecondSol wird die Solarindustrie bei den anstehenden Herausforderungen unterstützen. Above und SecondSol haben sich zusammengeschlossen, um die Solarbranche mit wichtigen Ersatzteilen zu versorgen, damit alternde Anlagen weiterhin saubere Energie produzieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

16.8.2021 | Quelle: Secondsol | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH