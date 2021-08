Pacifico Renewables: mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Der regenerative Stromerzeuger Pacifico Renewable Yield AG hat im ersten Halbjahr den Umsatz leicht gesteigert. Außerdem hat er das Portfolio um einen neuen Windpark und Solarpark erweitert.

Das Grünwalder Unternehmen Pacifico Renewables Yield AG hat im ersten Halbjahr 2021 beim Umsatz leicht zugelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz des Produzenten von Strom aus erneuerbaren Quellen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen auf 9,2 (Vorjahr: 9,0) Millionen Euro. Die Stromproduktion stieg auf 50,7 (46,5) Gigawattstunden (GWh) an. Die Zahlen beinhalten dabei einen im März 2021 erworbenen

15,6 MW Onshore-Windpark in Deutschland. Dagegen seien die Erträge aus einem kürzlich erworbenen 7,6 MW Solarpark in Deutschland nicht enthalten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene betrug 5,8 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das börsennotierte Unternehmen das bereinigte EBITDA mit 6,7 Mio. Euro ausgewiesen. Das gesamte Wind- und Solarportfolio beträgt ferner aktuell 104 MW.

Prognose bestätigt

Die meteorologischen Bedingungen im ersten Halbjahr 2021 waren im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt insbesondere in Deutschland ungünstig. Die Stromproduktion aus Windenergie in Deutschland litt am stärksten, doch auch die deutschen Solarparks produzierten weniger Strom als erwartet. Eine Verringerung der Stromproduktion in den italienischen Solarparks ist dagegen größtenteils auf einen vorübergehenden technischen Ausfall zurückzuführen. Solarparks in Tschechien und den Niederladen hätten jedoch mehr als die Hälfte der Umsatzeinbußen ausgleichen können. Die Gesellschaft kann daher ihre kürzlich angehobene Umsatzprognose aufrechterhalten. Sie erwartet für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin Umsatzerlöse von 18,6 Mio. Euro bis 20,0 Mio. €. 2020 waren es 16,3 Mio. Euro gewesen.

„Seit Jahresbeginn konnten wir unseren kontinuierlichen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Siddiqui. “Sowohl die Akquisition des 15,6 MW Windparks als auch des 7,6 MW Solarparks illustrieren jedoch, dass unser Fokus nicht nur auf reinem Wachstum liegt, sondern ebenso auf

der effizienten Finanzierung. Der Erwerb des 15,6 MW Windparks wurde vollständig fremdfinanziert.“ Zur Finanzierung der Akquisition des bereits operativen 7,6 MW Solarparks hatte das Unternehmen ferner eine Sachkapitalerhöhung durchgeführt.

18.8.2021 | Quelle: Pacifico Renewables | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH