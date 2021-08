Mitte Mai ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Rotterdamer Wolkenkratzer “The Terraced Tower” in Betrieb gegangen. Solarwatt hat Glas-Glas-Module geliefert, die auf dem Dach und an der Fassade installiert wurden.

Solarwatt hat in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Energy@TheOffice das Hochhaus “The Terraced Tower” in Rotterdam mit einer 103-kW-Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Bei diesem Projekt ist die PV-Anlage zweigeteilt. Neben einer klassischen Glas-Glas-Dachanlage dienen auch Teile der Fassade zur Stromversorgung. Hier kommen Solarwatt Glas-Glas-Module vision construct zum Einsatz.

Das Hochhaus “The Terraces Tower” hat eine Höhe von 110 Metern und bietet 334 Privatwohnungen zwischen 35 und 136 Quadratmetern Wohnfläche. Da Hochhäuser im Vergleich zur Nutzfläche nur eine kleine Dachfläche haben, dienen auch Fassadenflächen zur Solarstromgewinnung. Auf dem Dach sind 216 Solarwatt Glas-Glas-Module Vision 60M installiert. Hinzu kommen 111 Solarwatt Glas-Glas-Module Vision Construct an der Fassade. Damit soll die Photovoltaik-Anlage 93.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen. Der Solarstrom dient auch für die kollektive Stromnutzung etwa für die Aufzüge. Die Photovoltaik-Anlage ging Mitte Mai in Betrieb. Mitte Juli erfolgte dann eine erste Momentaufnahme: In rund zwei Monaten konnten die PV-Module bereits fast eine Tonnen CO 2 einsparen.

„Die Zusammenarbeit mit Solarwatt ist großartig. Sie liefern schöne Produkte“, sagt Kees Nielen, Commercial Director Energy@TheOffice. „Außerdem sind sie einer der wenigen Anbieter, die die Art von robusten Paneelen anbieten, die für diesen Turm verwendet werden könnten. Ihre Glas-Glas-Paneele sind zu 100 % für den Einsatz in dieser Höhe und die herrschenden extremen Wetterbedingungen zugelassen.“

19.8.2021 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH