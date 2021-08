Das norwegische Energieunternehmen DNV hat das Beratungsunternehmen Antuko übernommen. Antuko hat mehr als 300 Beratungsprojekte durchgeführt und dabei die Entwicklung, Finanzierung und den Bau von mehr als 4 GW neuer erneuerbarer Energien unterstützt.

DNV, unabhängiger Energieexperte und Zertifizierer, hat den Beratungszweig von Antuko, einem Unternehmen für Energiepreisprognosen, übernommen. Antuko, mit Hauptsitz in Chile, Südamerika, ist Spezialist für quantitative Analyse, Risikobewertung, Transaktionsberatung und Marktvertretung. Sein globales Team qualifizierter Experten verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Modellierung von Strommärkten und bietet derzeit die Dienstleistungen auf den chilenischen, mexikanischen und iberischen Strommärkten an.

Antuko wurde 2010 in Chile gegründet, um Entwicklern erneuerbarer Energien mit wichtigen Daten und Informationen bei der Marktdurchdringung zu helfen. Später expandierte Antuko nach Mexiko (2015), Spanien (2016) und Portugal (2016) und hat bis heute mehr als 300 Beratungsprojekte durchgeführt und dabei die Entwicklung, Finanzierung und den Bau von mehr als 4 GW neuer erneuerbarer Energien unterstützt. Antuko ist auch stark in der M&A-Beratung (mehr als 20 Transaktionen) und in der Marktvertretung (400 MW verwaltetes Vermögen).

DNV und Antuko arbeiten schon länger zusammen

„DNV und Antuko arbeiten seit einiger Zeit auf den iberischen, mexikanischen und chilenischen Energiemärkten zusammen, insbesondere wenn es um Leistungsprognosen oder einen finanziellen Ansatz für die Energieerzeugung und ihre Kommerzialisierungsstrategie geht. Die Kombination unserer Dienstleistungen in diesem Bereich passt hervorragend strategisch zusammen und der Beitritt von Antuko zur DNV-Familie gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden bessere Dienstleistungen anzubieten.“ sagt Ditlev Engel, CEO von Energy Systems bei DNV. „Durch diese Integration in DNV erhält Antuko Zugang zu einem viel größeren globalen Netzwerk sowie die Möglichkeit, seine Dienstleistungen zu erweitern“, sagt Olivier Potart, Gründer und CEO von Antuko.

Der Energiewende-Ausblick 2020 von DNV prognostiziert, dass sich die Stromnachfrage in den nächsten drei Jahrzehnten mehr als verdoppeln wird, wodurch sich der Anteil des Stroms am globalen Energiemix von 19 % im Jahr 2018 auf 41 % im Jahr 2050 erhöhen wird. Im verarbeitenden Gewerbe erwartet das Unternehmen einen Stromanteil von 46 %, in Gebäuden 100 % und im Verkehrssektor wird der Stromverbrauch um das 26-fache steigen.

Zuverlässige Strompreisprognosen sind für die Entscheidungsfindung bei Energieinvestitionen unerlässlich. Ein tieferer Einblick in die Entwicklung der Großhandelspreise für Strom und die Faktoren, die ihre Entwicklung in den einzelnen Märkten beeinflussen können, sind ebenfalls entscheidend, um Entscheidungsträgern die richtigen Anlageentscheidungen für ihre Risikopräferenzen zu treffen.

24.8.2021 | Quelle: DNV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH