Das kombinierte Solar-und-Wind-Kraftwerk der Swiss EnergyPier Group besteht aus einer Überdachung von Autobahnen mit Photovoltaik-Modulen und seitlich installierten Windturbinen. Zwei Demonstrationsanlagen in der Schweiz sind geplant.

Kombinierte Solar-und-Wind-Kraftwerke: Das ist der Vorschlag, den Laurent D. Jospin, Ingenieur aus La Chaux-de-Fonds, mit seiner Swiss EnergyPier Group in die Debatte über die Zukunft der schweizerischen Stromversorgung einbringt. Das Prinzip dieser Kraftwerke besteht darin, die Autobahn für Photovoltaik und Windstrom zu nutzen.

Die große Fläche der Überdachung des Kraftwerks ermöglicht die Installation von mehreren tausend Quadratmetern Photovoltaik-Modulen. Die Module sind so konzipiert, dass sie einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Mna kann sie während der Lebensdauer der Anlage mehrmals austauschen, damit die Gesamtanlage immer auf der Höhe des technologischen Fortschritts bleibt.

Vertikale Achse, auf der Rotorblätter montiert sind

Die tragende Struktur ist so konzipiert, dass sie einen Beschleunigungseffekt der Luftbewegung erzeugt. So können die EnergyPier AnemoGenTM-Generatoren diese als Energeiquelle nutzen. Diese sind auf beiden Seiten der tragenden Säulen installiert. Die EnergyPier AnemoGenTM-Module stammen aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von EnergyPier und das Unternehmen will sie zum Patent anmelden. Die Module bestehen aus einer vertikalen Achse, auf der Rotorblätter montiert sind, welche auch aus geringen Luftströmen Energie aufnehmen und über den Generator Strom erzeugt. Das EnergyPier AnemoSystemTM umfasst verschiedene Größen von EnergyPier AnemoGenTM-Modulen, um die up- und downstream Luftströme nutzen zu können.

Seitlich angebrachte Windturbinen ergänzen die Photovoltaik-Module auf dem Autobahndach.

Auf jeden Kilometer vierspurige Autobahn kann man je nach Zellgröße 22.000 bis 30.000 Photovoltaik-Module und bis zu 320 vertikale AnemoGenTM-Generatoren installieren. Damit können laut EnergyPier 12,5 GWh Solarstrom pro Jahr und 18,8 GWh Windstrom pro Jahr erzeugt werden. Die Mindestlebensdauer des Bauwerks ist auf 150 Jahre angelegt.

Kraftwerk mit Photovoltaik und Windstrom bietet Vorteile für Betreiber der Autobahn

EnergyPier ist nicht nur ein hochproduktives Kraftwerk, sondern auch ein Bauwerk, das den Autobahnbetreibern und -nutzern zusätzliche Vorteile bietet:

Die Struktur, namentlich die Schutzwand und Überdachung, bietet den Vorteil einer erheblichen Lärmminderung.

Die Überdachung schützt die Straße vor Schneefall und macht den Winterdienst überflüssig bzw. reduziert ihn zumindest erheblich (Salz, Schneeräumung)

Die Überdachung schützt den Straßenbelag im Sommer vor übermäßiger Hitze und UV-Strahlung und erhöht damit seine Lebensdauer deutlich.

Die Dachfläche kann als Regenwassersammler genutzt werden

Die Tragkonstruktion kann zur Aufnahme von Kabeln und anderen Installationen genutzt werden

Das System bietet die Möglichkeit, Notfall-Ladestationen für E-Mobilität zu installieren.

Zwei Demonstrationsanlagen in der Schweiz geplant

EnergyPier plant den Bau von zwei Kraftwerken als Demonstrationsprojekte. Die ausgewählten Standorte liegen in der Gemeinde Fully im Kanton Wallis und im Bezirk Knonauer Amt im Kanton Zürich. In Fully will das Unternehmen 1,6 Kilometer der Autobahn A9 überdachen, im Knonauer Amt sind es 2,5 Kilometer der Autobahn A4.

Das Projekt EnergyPier befindet sich bereits in fortgeschrittenem Stadium: Die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Straßen (ASTRA), die auf einer im August 2018 unterzeichneten Vereinbarung basiert, sieht die Realisierung der Demonstrationsanlage in der Gemeinde Fully im Wallis vor. Dieses Projekt unterliegt dem kantonalen Recht, und es laufen Gespräche mit den kantonalen Behörden, um die raumplanerischen Aspekte des Projekts zu klären.

28.8.2021 | Quelle: EnergyPier | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH