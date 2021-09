Umfrage: Preis ist Kunden beim Strom wichtiger als Ökostrom

Eine Umfrage des Marktforschers Civey im Auftrag des Energieunternehmens Octopus Energy hat im August untersucht, was Verbraucher vom Abschluss von Ökostrom-Tarifen abhält.

Als besonders kritisch für Ökostrom erwiesen sich dabei ein hoher Preis, aber auch zu wenig Transparenz über die Kriterien im Markt. Von den Befragten gaben 77 Prozent an, bei der Auswahl auf den Preis und die Leistung zu achten. Ökostrom als Kriterium kommt mit knapp 29 Prozent mit großem Abstand an zweiter Stelle. Für fast 22 Prozent ist der Kundenservice wichtig. Gut zwölf Prozent legen Wert auf kurze Vertragslaufzeiten.

Ökostrom ist eine Frage der Kaufkraft

In Bezug auf Preissensitivität und Präferenz für Ökostrom zeigen sich Abweichungen zwischen Ost und West. Befragten in Ostdeutschland ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Stromanbieter wichtiger (84 Prozent im Osten, 75 Prozent im Westen). Noch deutlicher ist der Unterschied bei Ökostrom. Dieser wurde im Westen mehr als doppelt so oft als wichtiges Kriterium genannt wie im Osten. (33 Prozent im Westen, 15 Prozent im Osten). Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man die Umfrage nach der regionalen Kaufkraft analysiert. Wer wenig oder sehr wenig Geld hat, interessiert sich überdurchschnittlich stark für den Preis und unterdurchschnittlich stark für Ökostrom. Die Gruppe mit der hohen Kaufkraft legte im Gegenzug am häufigsten Wert auf Ökostrom. Das Interesse an Ökostrom steigt auch mit höherer Bevölkerungsdichte und Bildungsgrad. Zugespitzt bestätigt die Umfrage also das Klischee: Ökostrom ist was für wohlhabende Akademiker aus der Großstadt.

Von den Befragten gaben insgesamt 60 Prozent an, ihren Stromverbrauch wegen hoher Strompreise schon einmal eingeschränkt zu haben. Besonders viele waren dies in den Gruppen mit niedriger und mittlerer Kaufkraft.

Andrew Mack, Geschäftsführer von Octopus Energy Germany, betont mit Blick auf die Bundestagswahl, sauberer Strom müsse in Summe deutlich günstiger werden, damit ihn sich jeder leisten könne. Strom dürfe nicht zum sozialen Brennstoff zwischen Arm und Reich oder Ost- und West werden.

Hürden für Ökostrom: Preis und zu wenig Transparenz

Auf die Frage nach der größten Hürde für den Ökostrombezug liegt der Preis mit 41 Prozent vorne. An zweiter Stelle folgt die Sorge, der Anbieterwechsel sei zu kompliziert oder die Angebote zu undurchsichtig. Gut 21 Prozent finden die Erzeugungsform des Stroms schlicht unwichtig.

Mack sieht die nächste Bundesregierung daher in der Pflicht, den Regulierungsrahmen für den Endverbraucher-Strommarkt zu ändern und den Verbraucherschutz zu stärken. Eine Option sei die Abschaffung der Stromsteuer. Außerdem sollte es Anreize für kürzere Vertragslaufzeiten geben. Vergleichsportale müssten die Preise transparenter darstellen. „Preisersparnisse im Ökostrombereich“ könnten so schneller an die Kunden weitergegeben werden, findet Mack. Unterm Strich müsse es für die Endkunden so leicht wie möglich gemacht werden, sich für nachhaltige Produkte zu entscheiden.

Tech-Unternehmen als Energieversorger

Octopus Energy ist ein 2016 gegründetes privates Ener-Tech-Unternehmen aus Großbritannien. Nach eigenen Angaben versorgt das Unternehmen zwei Millionen Kunden und in sieben Ländern. Über Lizenzverträge erhalten auch andere Energieversorger Zugang, sodass weltweit rund 17 Millionen Energiekonten über die Plattform versorgt werden. In Deutschland ist Octopus Energy seit 2020 am Markt – nach eigenen Angaben als erstes originäres „Tech-Unternehmen“ unter den Energieversorgern.

Kern der Technologie ist die Technologieplattform „Kraken“. Diese automatisiert laut Ocotopus Energy einen Großteil der Energieversorgungskette mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. So ermögliche sie zugleich hervorragenden Kundenservice und hohe Betriebseffizienz. Die Investoren scheint es zu überzeugen: Mit einer Bewertung von 2,1 Milliarden USD erreichte Octopus Energy Ende 2020 den Status eines „doppelten Einhorns“, also eines besonders hoch bewerteten Start-ups.

6.9.2021 | Quelle: Octopus Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH